Croquetada psicotrópica

Se le atribuye al canciller Bismarck la siguiente frase "de la política y de las salchichas es mejor no saber cómo se hacen". Yo siempre le añadí las croquetas a la ecuación, tanto la cocleta gaditana hecha con los restos del puchero como la croqueta francesa con base de bechamel. Es mejor no saber, si te dicen que es de jamón, de gambas, de bacalao, te lo crees y ya está. Ahora las hacen de boletus, de gambas al ajillo, ternera madurada o de cualquier invento. Te las comes y le das tu bendición. Mi prima las hace de chocolate, con eso lo digo todo. Puede uno hacerlas, comerlas en algún restaurante o comprarlas congeladas, su contenido es un misterio salvo que las haga tu propia madre. Están las croquetas de gañote que sirven los catering zeta jones de turno en los coktails o croquetadas que se ofrecen en toda recepción que se precie, sea El Faro, Pablo Grosso o Raúl Cueto. La croquetada ha pasado a ser una sinécdoque, la parte por el todo, las croquetas como símbolo, estén hechas de lo que sea. En la política gaditana siempre ha habido gente a la que llamaban Don Croqueta por ir a todas las recepciones de la ciudad: Fernando Suárez, Quique García Agulló, Paco Cano. Hubo un tiempo durante la presidencia de Rafael Román en la Diputación que se organizaban tantos actos, algunos de ellos con final feliz(croquetada, no piensen ustedes mal) que había asiduos, un grupo al que Emilio López Mompell llamaba "la NBA de La Viña", unos cuantos militantes socialistas a la vez que dirigentes vecinales o peñistas del barrio. Parafraseando podríamos decir "cuando las ocho dan, o das una croquetada o te la dan". Antes se ponía en las invitaciones "se servirá una copa de vino español", en la época en la que los paladares no se habían vuelto tan exigentes en materia de vinos, por eso la frase ha quedado antigua, la gente preguntaría "¿manzanilla en rama, palo cortado, Ribera? Las croquetadas cutres son de papas Antofrán y mortadela de aceitunas, cuando mejoran incluyen chicharrones, si sube el precio salmorejo, salpicón e incluso croquetas de los sabores más extravagantes. Una mujer ha sido detenida porque le dio unas croquetas con psicotrópicos a su marido para robarle. Eso no se hace. Años y años de croquetismo para perjudicar el esfuerzo continuado por darle prestigio social a la humilde croqueta, para robarle a su pariente. Esa freidora crepitando, aunque sea con el aceite del Pleistoceno, con un color más negro que el futuro del Cádiz o que El Último Tramo en La Palma. Una croqueta es una croqueta y una croquetada es la cumbre de la vida social. El que se quiera colocar, que se fume un trocolón o que vaya a las tiendas de cannabis que han abierto por todo Cádiz.