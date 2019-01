Crisis del plato hondo

El plato hondo está en recesión. No lo ha detectado ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Central Europeo, pero el problema me lo encontré de bruces el otro día cuando pedi menudo en un bar y me lo pusieron en un "bol", como si fuera un plato de fideos "Udom" que tanto le gusta ahora a la gente y que convierte a las bocas humanas en una especie de aspersor de gran potencia...como una aspiradora, pero en versión fideo gordo.

Prefiero no darte detalles sobre el menudo en cuestión. No había bamboleo de los trozos de pringue, ni ternerismo garbancil. Evidentemente la hierbabuena no se había aparecido y el camarero me dijo que lo habían sustituido por cebollino y nos toques de salsa Kimchi (no confundir con el Kichi de Cádiz). Aquello era un agüichi de color naranja amondarinado con menos sabor que un cuarto y octavo de arró en blanco.

Pero es que he visto que en algunas vajillas que venden en los sitios de comprar, ya no traen plato hondo y lo sustituyen por el "puñetero bol" lo que me lleva a pensar que no nos encontramos ante un problema puntual, sino ante un mal endémico.

No hay plato hondo porque cada vez es más difícil encontrar cosas con las que llenarlos. Es cada día más dificil encontrar en las dietas de las casas las lentejas, los potajes, las berzas, las papas con carne, los cazones en amarillo y no te digo ya ná del menudo, especie claramente en extinción.

Los influencers que son como los árbitros de la elegancia de Roma pero en versión siglo XXI, cuando hacen sus homilías en los videos y demás cosas de "influenciar" siempre salen comiendo fideos orientales o cosas que llevan quinoa que saltean con soja y brocolis...una cosa sanísima, pero ninguno de ellos sale comiendo menudo con un plato hondo, su cuchara en una mano y un buen miajón de pan en la otra por aquello de que nada se pierda.

Por eso hoy, dos de enero del año 2019, primeros días de la reconquista, quiero alertar al mundo sobre esta nueva recesión que se nos avecina: la del plato hondo. Hay que tomar medidas correctoras, un plan de incentivación del menudo y los platos susceptibles de agarbanzamiento. Hay que grabar imágenes de gente comiendo menudo en plato hondo, de los de Duralex, de los de loza blanca y colgarlas en youtube. De lo contrario, dentro de unos años, el menudo se verá en los museos al lado del Sarcogafo Antropoide.