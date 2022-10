Decía Warren Buffet que nunca se debe invertir en algo que no se comprende. En realidad yo no invierto en nada y si lo hiciese no sería en criptomonedas. Nadie sabe lo que son, quién está detrás, qué representan, pero hay algunos listillos que buscan un enriquecimiento rápido, que a la postre es lo que todos, algunos por la vía de la estafa, otros por el juego, las drogas, la trata o, hace años, con el ladrillo. Nadie quiere levantar una empresa poco a poco. Por eso yo , sin ir más lejos, he puesto en marcha la criptoensaladilla, criptomoneda gaditana que tiene un rápido anclaje con la realidad. De hecho tengo repartidas por la ciudad cientos de apuestas de ensaladillas: en el Labra, las Palomas, Casa Angelita, la barra del Faro, el Terraza y en muchos otros sitios. En unos días el Guaperas y Rodicio inauguran Las Banderas, espero que allí sirvan ensaladilla y traslado allí mi criptomoneda gaditana. La mayor parte de las apuestas las tengo a que Kichi no se presenta, a pesar de ese cantinfleo a que nos tiene sometidos: que sí, que no, quizás, que si hay alguien más preparado. Otra criptoensaladilla la tengo a que a pesar del postureo del Viejo del Sombrero y el resto del Club del Pensionista Stalinista, habrá confluencia y David de la Cruz irá al frente, por mucho que algunos le coman la oreja a Lola Cazalilla como si fuera la Pasionaria del Falla. En este caso la apuesta sube: un cachopo en El Trompeta de la plaza del Mentidero, que en el Cubagua de San Francisco ponen el pulpo en el máximo de la escala Mohs de dureza de los minerales, como bien sabe Javi Osuna. También apuesto a que será Juancho el designado por el PP y que al final la lista socialista la encabezará Oscar Torres (a pesar de Rosa y sus 12 apóstoles). Acepto apuestas ensaladillísticas con quien quiera. Hasta estoy dispuesto a considerar que Pichi, 'el Gran Hermano que pasea del Portillo a la Arganzuela' puede sacar algún concejal, porque en Cádiz siempre ha habido voto novelero. Lo hubo al CDS, luego al PA, después a Ciudadanos y ahora al granhermanismo madrileño , aunque la tapa de ensaladilla me la quieran pagar en determinado bar de la plaza de la Catedral, prefiero ir a Las Motos en la calle Cobos. Me da también que Eugenio Camacho tendrá que replegarse a sus catacumbas. Puedo contar que le he ganado una criptoensaladilla a Martín Vila en La Carnicería de Cádiz, estoy a la espera de día y hora para cobrarla. Apuestas a que la corte de pelotas del poder municipal le pondrá velas a San Fermín Salvochea para que los suyos sigan en el poder y seguir mangando, a que los Ángeles de Chano le rezarán al Nazareno para que gane el PP, y a que el concejal trumpista luchará con Ramoní Chico y los del Santo Entierro.