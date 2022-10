Ayer Carlos Colón (La sabiduría expulsada de la Universidad) y Víctor J. Vázquez (La Universidad no es gratis) trataban en estas páginas dos asuntos sobre la sede natural e histórica de la enseñanza superior y la investigación a lo largo del mundo, en la que los tres enseñamos, además de escribir recuadros aquí, también como compañeros. El profesor Colón denuncia la expulsión de la Universidad de Nueva York de una eminencia de la Química -el profesor Maitland Jones-, motivada por la protesta de los alumnos, que alegan no entender sus clases: cosas de una perversa democracia; como si los alumnos fueran soberanos o siquiera clientes, cuando la soberana y clienta es la sociedad en la que deberán revertir sus aprendizajes y dones. El profesor Vázquez nos recordaba que la gratuidad de la enseñanza universitaria es un eufemismo: alguien paga sus gastos e inversiones. Yo hoy, con dos clases por detrás y una vespertina por venir, también tomo como gancho en esta pieza a la Universidad. Pero lo mío es de cachondeo. Y de la peor estofa. De la más triste y patética.

Dudo que en una Uni privada pagada a modo por papá, los protagonistas de la payasada se hubieran atrevido a perpetrarla: creen que su insti y facultad son gratuitos y despreciables, de ahí el alarde supremo de cretinismo de estos dos jóvenes movidos por la inconmensurable carajotada de los desafíos de redes social o retos virales, en particular las que molestan y dañan a terceros que pasaban por allí. Se colocan en la última fila del aula, cortan manzanas y plátanos, los echan en el vaso de una ruidosa batidora junto con leche, le dan al ON y culminan su atentadillo de pringados. Chicos probablemente carentes de atención cuando más la necesitaban, cuando eran proyectos de personas, y no de fantoches. Así lo hicieron -grabados por un compinche- en dos aulas de una universidad que no es la suya, pero eso importa poco. Reto conseguido: "Ya soy cretino nivel máster".

En general, a un cafre gratuito -su acto sí lo es-, a un ser ansioso de ser alguien, a quien revienta el trabajo, la formación o siquiera la paz de los demás se le debería hacer pagar por la vía policial -primero- y de algún togado, después. De forma exprés, inmediata y dolorosa para el peculio de papá y mamá. Algo sobre la marcha, del tirón, leña al mono gamberrete. Por ejemplo, propongo que se les vete el estudio en cualquier universidad del país. Pero no, es no es posible: por aquí, las instituciones cuidan de las normas y las garantías de los ciudadanos, y se obligan a ellas.