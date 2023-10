Nuestro portuense padre Ignacio Gaztelu ha celebrado los 25 años de su ordenación sacerdotal y, como es lógico, lo hemos festejado con él por todo lo Alto. En la homilía de la misa conmemorativa en su parroquia de San Benito, en Jerez, nos dijo que, a pesar de sus defectos, que conocíamos los allí presentes de primera mano –y nos reíamos, claro–, Dios había hecho cosas grandiosas a través de su vocación –y nos emocionamos, por supuesto–.

Sus susodichos defectos realmente no son colosales ni grandes ni medianos ni mediocres ni siquiera mezquinos. Son ciertos despistes o de artista o de intelectual o de persona con muchísimas ocupaciones. Pero eso no se lo diremos a don Ignacio, pues nos encanta verle tan humilde y compungido por tamañas minucias. También conocemos de primera mano las cosas grandiosas que Dios hace a través de un sacerdote dispuesto a cumplir su voluntad a todas horas.

La homilía, además de entrañable, resultó muy sacramental, pues, para don Ignacio, lo grande no son las múltiples labores que él lleva entre manos ni estas responsabilidades o aquellas, sino el perdón de Dios que en la confesión derrama a manos llenas y, sobre todo, la Eucaristía, que es Jesucristo mismo viniéndonos a través de sus manos. Salimos de misa más convencidos que nunca de la inmensidad de una vocación sacerdotal.

Esto también lo entienden las personas de buena fe que no tienen fe. Que alguien talentoso y con tanto encanto personal, dedique su vida a hablar del amor a Dios y entre los hombres y a predicar –con el ejemplo– la comprensión y el buen humor, la piedad y la coherencia, no tiene precio. Don Ignacio, mirando a los muchos amigos que nos habíamos congregado, nos contó un privilegio que él tenía como sacerdote. Por haber llevado la dirección espiritual o haber confesado a los presentes, en cada rostro, veía un signo de la gracia y la misericordia de Dios.

No es mi caso, me temo, porque nunca me he confesado con el padre Gaztelu, con el que, en cambio, me divierte hablar largo y tendido de cine, de vinos de jerez, que corren por su sangre, de buena literatura, de recuerdos del Puerto de nuestra infancia, de la hondura de la liturgia, de la piedad mariana y de los múltiples compromisos. Los laicos también tenemos nuestros privilegios. No es el menor ver como en un espejo los signos de la gracia y de la generosidad de Dios en los sacerdotes del Señor. Muchísimas felicidades.