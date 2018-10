Cortés y su pintura

En lo que fue colegio de las Esclavas y hoy centro cultural de Unicaja, continuadora de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, de Cádiz, se inauguró el martes pasado una exposición del pintor gaditano Hernán Cortés, que es, sin duda, el retratista más cotizado de todos los que se dedican al noble arte de la pintura. Conozco a Hernán hace muchos años, lo que no tiene ningún mérito especial, teniendo la edad que tengo, pero sí me siento orgulloso, pese a mi escasa formación pictórica (que intento compensar con afición a la pintura) de haber visto en él el gran pintor que sería. Fui presidente de la Caja de Ahorros de Cádiz y era costumbre que se pintara a los presidentes, para colocar su retrato en el salón del Consejo y yo no dudé en encargárselo a él, de manera que sí que presumo de haberle encargado su primer retrato profesional, porque el que había pintado a su hermana (que se exponía en la Pza. de San Antonio, esq. Buenos Aires) supongo que no se lo pagarían. Yo pregunté por el caché de los que habían pintado a los presidentes anteriores en el cargo y esta fue la cantidad que se le pagó. Con una diferencia; yo le pedí "comisión", que consistió en un dibujo para la Cofradía de la Buena Muerte, que se conserva en la casa de hermandad y corresponde a su afición de entonces, que era la pintura muralista.

Con Hernán se confirma una vez más la disposición de los gaditanos para la pintura. Para no olvidarme de nadie busqué en internet "pintores gaditanos" y el primer resultado que encuentro es un texto que conforme lo iba leyendo, cada vez me sonaba más. ¡Y tanto!, porque se trataba de un artículo que yo publiqué en Diario de Cádiz el 23 abril de 2016, con ocasión de la muestra que ofreció la Delegación de Cultura en el Museo provincial de la Plaza de Mina para recordar a pintores gaditanos. Hoy ya no se habla de los duendes de la imprenta, a los que se culpaba de todos los fallos. Hoy es internet o mejor dicho la informática, que unas veces omite el nombre del autor, como ocurre en este caso y en otros mezcla un texto con el de otro autor, también desafortunado en esto.

En este artículo decía que la luz de Cádiz, consecuencia de los reflejos del sol en el mar, es la escuela de tan buenos pintores y si ustedes quieren ver la nómina de estos gaditanos, les basta con entrar en un buscador y escribir "pintores gaditanos" y tendrán una cumplida información.