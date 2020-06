Coronavirus: por si es de utilidad para el futuro

Una vez superada la fase más crítica de la pandemia, me siento en la obligación de transmitir desde mi puesto sanitario y mi libertad, mi reflexión sobre lo que nos ha ocurrido. Antes que nada confesar que yo tampoco lo ví venir. Me ha consolado algo que varios destacados clínicos españoles dijeran lo mismo. Pocos representantes políticos lo han reconocido. Solo tomé conciencia real tras ver una información que nos mandaba de Italia una doctora española, creo que en los primeros días de Marzo. Lo cierto es que aunque nos preparamos, no podíamos imaginar la magnitud de lo que venía. Afortunadamente, por nuestra situación geográfica no hemos sufrido el intenso daño de otras regiones.

Escribo con una sola intención: reflexión sobre lo pasado para intentar que se mejore en lo posible y como autocrítica a todos nosotros, a nuestra sociedad, también a nuestros representantes pues aunque existían advertencias sobre nuestro frágil sistema sanitario cuando ha llegado la pandemia hemos hecho agua rotundamente. Los profesionales sanitarios, especialmente los de las zonas más afectadas, son los que han conseguido que la catástrofe no haya sido aún mayor, incluso con el sacrificio de su salud y algunas valiosas vidas. Es cierto que en estos años se han producido avances pero nos hemos quedado en el autoelogio (“la joya de la corona”) y no hemos sabido-querido dar respuesta a los nuevos retos y problemas que han ido apareciendo. Si leemos el informe Abril de hace 30 años comprobamos que ya conocíamos nuestros puntos débiles. Solo de la evaluación de nuestros fallos podemos extraer medidas de mejora para el futuro. Detallo algunos que me parecen llamativos:

1.- Vigilancia epidemiológica: los sistemas de vigilancia y control de enfermedades nunca han sido suficientemente cuidados y desarrollados. No se percibió o no se transmitió la gravedad y la urgencia de tomar medidas. Se perdieron 20 días muy valiosos desde el 24 de Febrero, lunes de carnaval (fecha del confinamiento de 1.000 personas en el hotel de Canarias) hasta el día que se decretó la alarma. Otros sistemas sanitarios menos desarrollados en teoría que el nuestro (Portugal, Grecia) tomaron medidas más precozmente lo que ha supuesto una diferencia notable en contagios y muertes. Y que no me hablen de recortes pasados porque estos países sí que los han sufrido; mejor hablar de nuestra ineficiencia.

2.- Un sistema sanitario fragmentado: los que vivimos la sanidad conocemos que en la práctica vivimos con diecisiete sistemas sanitarios diferentes. La coordinación es escasa. Como ejemplos: si enfermas fuera de tu comunidad no hay acceso a tu historial clínico y si debes regresar en ambulancia debe ser tu autonomía la que la envíe. La fragmentación no solo es por autonomías sino que históricamente no ha existido buena comunicación entre los propios servicios sanitarios de una misma autonomía aunque es cierto que se ha mejorado en esto.

3.- Un Ministerio vertebrador inexistente: la idea de acercar la gestión al ciudadano, buena en sí, no se ha acompañado de una coordinación real entre autonomías. Esto ha hecho que, en la realidad existan desigualdades en una materia tan delicada como es la salud. Al tomar el mando el Ministerio se han hecho más evidentes las carencias; así en los primeros momentos, en vez de agilizarse la distribución de material, se ralentizó. La coordinación no ha sido la deseable. A mí no me sorprende el baile de cifras en muertos.

Hemos asistido a una ausencia de coordinación en traslados de enfermos a lugares donde podían ser asistidos. Se ha informado que existían camas disponibles tanto en UCI como en hospitalización convencional en diversos lugares que no fueron ocupadas. Nada se ha sabido del avión y del tren que nos mostraron adaptados para transportar enfermos. Sorprende que los traslados a sitios menos sobrecargados hayan sido para incinerar a cadáveres y no para asistir a enfermos. Ha funcionado peor el mecanismo de solidaridad español que el europeo: se han trasladado más pacientes de Francia e Italia a países limítrofes que entre autonomías españolas.

4.- Una información a la ciudadanía poco clarificadora: a fecha de hoy no tenemos explicación oficial clara y coherente de cambios de criterios y de algunas limitaciones impuestas lo que ha originado temores que se ha transmitido a la población de forma a veces no argumentada. Un ejemplo ha sido la información sobre mascarillas: confusa y cambiante. Si a esto le unimos la aparición de opinadores en cualquier lugar ya tenemos el lío. No es lo mismo el Metro de Madrid que cualquier playa de nuestra provincia. No es lo mismo una oficina cerrada que pasear o hacer deporte al aire libre. Así, hemos visto estampas absurdas de personas atemorizadas tomando medidas de precaución donde no era preciso. De todas formas, hay que resaltarlo, la colaboración de los ciudadanos en la contención de la pandemia ha sido ejemplar.

5.- Pobreza en el suministro nacional de material sanitario: Siempre me ha sorprendido que teniendo un sistema sanitario potente desde el punto de vista asistencial, no tenemos industria que se hubiera desarrollado en paralelo. Claramente no ha existido una estrategia a este respecto. Ya conocíamos que la tecnología y los medicamentos no eran españoles. Ahora parece que en España se saben fabricar respiradores pero hasta la pandemia los teníamos que importar. El material para investigación de Coronavirus también ha debido importarse. Es llamativo que hasta para abastecernos de mascarillas, guantes y batas tuviéramos que depender del mercado exterior. La tecnología española no ha estado al nivel que todos creíamos.

Junto a lo anterior, los mecanismos de importación han fallado. No se hizo con la suficiente rapidez y se han usado vías de suministro no habituales, en algunos casos dudosos.

6.- Cuidado de los que más lo necesitan: lo más doloroso ha sido el desastre ocurrido con nuestros mayores. Ellos son los que más lo han pagado. Era previsible pues la atención a ellos nunca ha sido un tema que haya preocupado a la sociedad. Al menos no es un tema que haya sido reivindicado por los ciudadanos ni por las instituciones. Y además no son productivos, hay que pagarles las pensiones, se ponen enfermos y consumen muchos recursos.

Siempre me ha llamado la atención que la sanidad y los asuntos sociales no se coordinaban cuando la influencia recíproca entre ambos es bien conocida. Por un lado la salud y por otro los asuntos sociales.

En el caso concreto de las residencias de mayores, la asistencia sociosanitaria no ha estado bien coordinada. No nos hemos esmerado en proporcionar a nuestros mayores una buena atención en sus últimos años de vida. Que nadie se sorprenda porque entre ellos, y sobre todo, entre los que viven agrupados en residencias haya existido la mayor mortandad. Y siendo tan dramático lo sucedido con nuestros mayores no he visto que las manifestaciones habidas hayan reivindicado mejoras en este tema sangrante.

En resumen, los sistemas de alerta no alertaron adecuadamente, los mecanismos de coordinación sanitaria han coordinado menos de lo deseable, la información a la población no ha sido lo clarificadora que se necesitaba, la provisión de material ha sido tardía, no existía industria sanitaria ni planes ágiles de abstecimiento y los de salud más frágil no han sido suficientemente cuidados. Nada de esto es nuevo; el Coronavirus sólo lo ha hecho más evidente. Ojalá nos planteáramos todos resolver estas deficiencias.

Y la verdad es que soy pesimista. No veo un propósito de “reconstrucción” sino las mismas discusiones de siempre, entre los políticos y entre la población. No sé si nuestra sociedad tendrá voluntad en esforzarse por resolver nuestras insuficiencias. Por lo que percibo, vamos derecho a tropezar en la misma piedra.