I'm very sad, heart broken that they have ripped me out of Europe, just like that… Mi amiga gibraltareña, hija de padre irlandés y madre española, me abre su corazón con estas palabras. Forma parte de más del 95% de los gibraltareños que votaron contra el Brexit, es decir, la prácticamente totalidad de los habitantes del Peñón. Por estos caprichos o sin sentidos de la política de los Estados, que arrollan a los ciudadanos, no tiene la nacionalidad española, quiero decir, la doble nacionalidad británica y española, que es la de sus padres. Si fuera hondureña o chilena, hispano americana en suma, la tendría por derecho propio pero en este caso, no se la conceden. Y ahora, encima, la echan de Europa -out of Europe- poniendo en su vida esta angustia de trabajar en un espacio minúsculo de soberanía británica, por conquista de hace 300 años, en un momento de debilidad del Reino de España.

Se habla creo que con no mucha consistencia de los miles de españoles del Campo de Gibraltar que cada mañana cruzan la frontera del Peñón, no tanto de los gibraltareños que tienen sus vidas en el lado español de la Verja. Es el caso de mi amiga. A todos, los que llegan a trabajar, los que salen para tener sus vidas, no se les ha hecho un padrón correcto. Ni sabemos los números exactos ni ls circunstancias particulares. Es que si, por ejemplo, a las personas de padres españoles y británicos les dan un pasaporte español, una doble nacionalidad a las que creo que tienen todo el derecho, aligerarían su actual angustia, este corazón roto que expresa mi amiga.

I'll wait in hope that the next generation does the right thing an takes the UK back in… Concluye. Un deseo transferido al futuro necesario lo he visto en mis padres muchos días de mi vida. Venían de una guerra terrible y no querían eso para sus hijos, que éramos nosotros y que no acabábamos de entender entonces el alcance de aquellos deseos. Los de mi amiga gibraltareña consisten en que la próxima generación "haga lo correcto" y vuelvan a incardinarse en Europa porque no le cabe duda de que es lo que son los ciudadanos de UK, como suele decir al Reino Unido de la Gran Bretaña. No paso página ni hago que ocupe mi preocupación otro de cualquier naturaleza. Estos gaditanos del Peñón, me da lo mismo si son británicos o no, deben tener una respuesta del Reino de España, una respuesta correcta y sensata, generosa y satisfactoria. En el seno del Campo de Gibraltar, de Andalucía y, por tanto, de España. Aliviemos su corazón roto.