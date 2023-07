Están convencidos. Los de Vox. Tienen que estar en los gobiernos, sus votantes no les permitirían otra cosa. Con la Ley Electoral que hay, a ver si no. A Pablo Iglesias lo llevó a la vicepresidencia, nada menos. Y a Irene Montero a Igualdad, que se creó para ella. La igualdad no se crea ni se destruye, solamente se transforma, pero da igual. Al parecer. Y por esto mismo ahí están Murcia y Extremadura esperando. Hasta el minuto 59 de la hora última. Estoy convencido de que Vox piensa que van de farol. Que es más o menos lo que piensan en el PP del partido de Abascal. Demasiada testosterona, por decirlo de un modo políticamente correcto, pero horrible. Aguanta más el de Murcia, me dice P., la de Extremadura que parecía que, se quedó en un balbuceo y un trágala final. Todo ante Notario, digo luz y taquígrafos. El pueblo español. Patética.

Pero ya hay un acuerdo, un Consejero que cuidará el bosque, sin olvidar que cuando un monte se quema, algo suyo se quema, señor Conde. ¿En Murcia? No es lo mismo, no es lo mismo. Se juega muy duro allí. Digo que habrá que buscar otra fecha y llamar a la gente de nuevo para dirimir el desencuentro voto a voto. O se irá otra vez a la sempiterna “los cojones, en Despeñaperros”. Está la Política así. Y esperando están a Feijoo los que suelen jugar en las grandes ligas, como el 10 de los equipos que quieren marcar el gol de la independencia, digo Aitor Esteban, un negociador terrible en el área grande. Más hambre de gol que ninguno. Suaviter in modo, además. Así que todos están convencidos.

Pedro Sánchez que remonta y pacta de nuevo con los republicanos independentistas, los batasunos y los comunistas y populistas, más Aitor Esteban, el hombre del PNV en Madrid. Y los restos que hagan falta. Feijoo por supuesto que sin necesidad de Vox, o con Vox, va a depender del número de votos que obtenga. Y Sumar después de haber sumado más de lo que esperaban. Se trata, en todos los casos, de que den los números: 176 diputados, y escaños. El panorama está así, lleno de convencidos, o no. Mirando las encuestas de cada día con la idea de hacerse la idea de lo que puede llegarle a cada uno.

El ideal es Ayuso pero Ayuso no se presenta, tiene cuatro años de mando en plaza en la Capital del Reino, el rompeolas de todas las España, ese lugar tan grande que hay alrededor de la Puerta del Sol. Nos acercamos. ¿Votantes dubitativos? Me cuesta trabajo aceptarlo. Aquí todos tenemos el pescado vendido.