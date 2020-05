Contubernio contra Cádiz

Al turismo de Cádiz le van a dar un cobazo grande con los alemanes. La presidenta de la Diputación, Irene García, como responsable del Turismo Provincial, y el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, deben hilar muy fino y obrar en consecuencia ante los acontecimientos. Se está gestando un contubernio entre los gobiernos de España y Alemania que va a beneficiar a Baleares y Canarias (dos comunidades con presidentes del PSOE) y que va a perjudicar a Andalucía, especialmente a la provincia de Cádiz, ya que los hoteles de Chiclana y Conil dependen en buena medida del turismo alemán.

El contubernio consiste en crear un corredor seguro para los turistas alemanes, con vuelos de Lufthansa y otras compañías, que irían directos a Baleares y Canarias, sin permitir desplazamientos a otros territorios de España. Entre los aeropuertos que ha autorizado el Gobierno para vuelos internacionales, están los de Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca, Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. En Andalucía están los de Málaga y Sevilla, pero no el de Jerez-Cádiz, lo cual ya nos aporta claras pistas.

En Alemania han muerto por el coronavirus 8.059 personas (menos de un tercio que en España, con 36 millones de habitantes más) y están mucho más adelantados, con una apertura generalizada, mínimas restricciones, e incluso con la Bundesliga de fútbol en juego. Aún así, hay protestas en Berlín por la pérdida de libertades individuales que han sufrido. ¿Qué dirían esos alemanes si vivieran alarmados en España?

El caso es que quieren viajar al extranjero desde el 15 de junio. Vamos a ver en las próximas semanas que los alemanes llegan a islas de Baleares y Canarias, pero no a Cádiz. Aquí no vendrá ni un turista. Ni los sevillanos, que no podrán ir a Sanlúcar (tierra de Juan Marín e Irene García) hasta el 22 de junio, una gran parida. Y, por supuesto, los alemanes tampoco vendrán a hoteles gaditanos, mientras se solazan en los de Mallorca, Ibiza, Menorca, Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura, islas que están en la misma fase 1 que la provincia de Cádiz.

Estas medidas del Gobierno no se hacen por ideología política, dicen Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Salvador Illa y Fernando Simón, los cuatro jinetes del coronavirus. ¡Anda que no! ¿Es científico beneficiar a Baleares y Canarias, donde gobierna el PSOE, en detrimento de Andalucía, donde gobiernan el PP y Ciudadanos? En Berlín no se lo tragarían, pero en Cádiz ya lo verán. Después llegarán las lamentaciones.