Contrariedad vírica

Ando muy preocupado porque hoy tenía que haber sido el pregón de la Semana Santa. O los pregones, cada uno en su pueblo pero todos cortados por el mismo patrón: el escenario tenebrista, las flores, el chaqué , las sotanas, alguna banda de música que toque marchas procesionales. Todo adornado con un lenguaje decimonónico y unas costumbres medievales: la jarra, las tapas ,el atril . Los capillitas, sector talibán o sector sevillita, notan que les falta algo y yo me pregunto: ¿no se podría haber hecho por videoconferencia? Si todo se decide de este modo ¿por qué motivo el capilleo es tan antiguo,?Si dios está entre los pucheros lo estará en el mundo digital, digo yo, al fin y al cabo los seguidores de la Semana Santa tienen pensamiento mágico, le dedican todo al Hombre del Espacio y allegados. Hubiera estado bien el pregonero en el salón de su casa, a oscuras, con su chaqué, unas flores , un cuadro de alguna virgen, declamando los ripios correspondientes. Podría encargar a la familia la salida a hombros en plan Romo en Manteca, aunque no sé si tendrían la fuerza necesaria. De vez en cuando haría la pausa correspondiente y el Regimiento Inmemorial del Rey Soria número 9 interpretaría las marchas correspondientes, para arrobo y éxtasis de la audiencia que lo podría seguir por Facebook como se siguen los conciertos de los músicos que nos amenizan el confinamiento. El pregonero vejeriego, que tuvo más invitados que un pregón de carnaval, lo hubiera podido hacer porque conoce el medio audiovisual, no así el difunto Emilio López que escribía el pregón en su inseparable libreta.

Esta Semana Santa echaremos en falta el balcón de Candelaria con el Guaperas, Jesús Devesa y Juan Manzorro, a Carlos Alarcón en Radio Cádiz, a Mayte Huguet en Onda Cádiz. Incluso a Justo Mata y a Guillermo Riol (Jose de Cádiz). Los pobres se van a aburrir, salvo que se pongan en bucle procesiones y pregones en youtube para inyectárselos en vena como el que se mete un chute. Si alguien encuentra la Batalla del Palillero-Ecce Homo 1999 que me mande el enlace, para ver la refriega de la peña gritándole a la cofradía, el Guaperas peleándose con el Padre Chano y todos los acontecimientos que ríanse ustedes de la batalla del Paso de Las Termópilas, ¡au!. El mejor momento de la historia de la Semana Santa. Una pregunta tonta: ¿no le habían rezado al Hombre del Espacio para que aliviase la pandemia y pudiera haber procesiones?¿Las trasladarán a agosto, con la caló? Por preguntá ná má.