Contando cacas

PARTE de mi tiempo consiste en contar cacas. Lo digo como dueña de perro y como ciudadana de este-país-España. Tengo perro porque quiero: me merece la pena aunque me genere incomodidades. Como mi perro está vivo tiene que defecar, que es lo mismo que les ocurre a las personas y a las sociedades. Procuro que no defeque en casa y por eso lo saco a la calle. Pero en la calle mi deber cívico es recoger sus deposiciones y diluir sus meadas. Estos insurgentes independentistas de Cataluña que andan por ahí montando la marimorena son como perros rabiosos. No tienen la vacuna de una educación democrática. De hecho, el Estado de las Autonomías se fraguó en el exilio como continuación del sueño federalista de la II República, y cuando se instauró tenía el compromiso de ofrecer lagunas constitucionales sobre las que tanto en el País Vasco como en Cataluña se ha venido articulando una contracultura antiespañolista ligada a las oligarquías locales, que vienen a ser como los amos de los perros. Los resultados están a la vista. Estos perros sin vacunar andan por ahí mordiendo y ensuciando impunemente la convivencia pacífica de su comunidad y de toda la nación. Tienen amedrentado al vecindario y llegan a matar: no les importan las víctimas que hacen (que suelen ser policías) y andan buscando en medio de las trifulcas que les hagan un San Perro mártir (Sant Gos màrtir). Los partidos independentistas sostienen que sus animales se rebelan en justicia contra el maltrato porque quieren una perrera gestionada por catalanes catalanistas (como si en esa perrera hubieran mandado otros que no fueran los catalanistas catalanes). PSOE y PP han tolerado durante 40 años que en Cataluña no se repartieran vacunas democráticas: de amo a amo, hacían sus cambalaches. Yo no me fío de que ninguno de ellos pueda ahora recoger las fieras y limpiar sus cacas. El Podemos de Pablo Iglesias sigue la política de apuntarse a cagar. Ciudadanos está en manos de un fatuo que ha malinterpretado su rol de auxiliar de la perrera. Y qué hago yo ahora, el 10 de noviembre. Mi perro, que es perra, y yo, somos de la tercera España. Guau, guau, guau. Seguiremos paseando juntas, mientras ella alegra mi vida y yo recojo sus cacas.