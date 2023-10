HABÍA sido magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho del Trabajo. Su perfil respondía a uno de esos progresistas sevillanos que lo mismo leen a Marx que se emocionan con Curro Romero y la Amargura saliendo de San Juan de la Palma. Era educado y buena persona, pero no sé por qué decidió que yo pertenecía a su facción política –la izquierda– y me hizo algunas confesiones que nunca conté mientras vivió –incluso ya muerto no daré su nombre– por una mera cuestión de decencia. Entre las confidencias, el cómo sus posicionamientos y el de sus compañeros progresistas en el Supremo se debían más a motivos ideológicos que a los estrictamente jurídicos. No se arrepentía. Se creía –o sabía– en guerra continua contra la derecha. Se estimaba en el lado correcto de la historia y, probablemente, moralmente superior a sus adversarios.

Desconozco si el sector de la judicatura llamado conservador funciona igual. Nunca he tenido un momento de complicidad con uno de sus miembros. Una vez escuché a un abogado decir que “el único juez del que te puedes fiar es del de primera instancia”. Pero eso, evidentemente, son exageraciones de picapleitos con los colmillos afilados en las barras de las cafeterías cercanas a los juzgados (y cuando escribo esto me viene un recuerdo fugaz del añorado José Manuel Sánchez del Águila)

Al parecer, todo sigue igual. El sector progresista del Tribunal Constitucional –convertido hábilmente por Pedro Sánchez en una de las piedras angulares de su bonapartismo– tiene claro que, ante la duda, aplicarán el rodillo del siete contra cuatro. Es decir, su mayoría en dicho tribunal. Es muy preocupante que muchos (muchísimos) ciudadanos están convencidos de que el TC obedecerá a Pedro Sánchez para dar luz verde a una hipotética ley de amnistía (o como se llame). ¿Pasará lo mismo con el presunto plan de indultar por la puerta de atrás a los condenados por el caso de los ERE? Si hay una institución que ha perdido el respeto del respetable es el Tribunal Constitucional.

Quién sabe si Berlanga hubiese titulado a una hipotética comedia sobre el sanchismo como Todos a la calle. Desde luego, al presidente en funciones le ha entrado una especie de furor liberador, tanto que parece un trasunto de El Rico, el Cristo malagueño que por Semana Santa tiene el privilegio de indultar a presos. El presi quiere a todos los culpables del procés en la calle. Veremos si también a sus compañeros socialistas de Andalucía. ¿Y la Constitución y su artículo 14? Sin problema, para eso domina su alto tribunal.