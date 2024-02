Felicidades por desconvocar la huelga de limpieza. ¡Qué alegría! Fue decir que el Carnaval de Cádiz volvía a la normalidad y empezaron a desatarse los elementos. Convocaron una huelga de limpieza, siendo esta la fiesta más sucia que se conoce en la ciudad de Cádiz. Convocaron una manifestación no autorizada por la Subdelegación (pero custodiada por agentes de la Policía Nacional en motos) para llenar de tractores la Avenida principal en sus dos sentidos, siendo Cádiz una ciudad en la que no hay agricultura desde aquellos tiempos antiguos de las huertas en el barrio de San José. La LFP obliga a jugar un Cádiz-Betis a la hora de la final del Falla. Renfe dijo que por aquí te quiero ver, y no pone trenes para el fútbol. Y, por si faltaba algo, se presenta la borrasca Karlotta, con lluvia, viento y oleaje, justo en los días del Carnaval, siendo este un año de sequía, en el que nos amenazan con restricciones de agua potable. Sólo hubiera faltado que las restricciones empezaran esta noche.

Parecía una conjunción astral, como dijo una tal Leire Pajín, que fue ministra con Zapatero. Cuando los astros se conjuntan puede ocurrir que vuelva Puigdemont. ¿Para hacer de figurante, como Paquirrín, en el Falla? No, para eso deben esperar al año que viene, si don Pedro quiere. Este año no ha podido venir Puigdemont, pero yo lo invitaría al COAC de 2025. Una gran publicidad para la fiesta. Pregonero podrías ser. Volviendo a la conjunción astral, no debe ser casualidad que llueva en Carnaval. En otros tiempos, se hubiera visto como un signo celestial para la conversión y el arrepentimiento.

Sin embargo, para cargarse el Carnaval, no hace falta rezar por la necesaria lluvia. Lloverá en Carnaval y quizás llueva en Semana Santa, porque suele llover cuando no debería llover, y no llueve cuando sería estupendo que lloviera. Con esa cruz hay que cargar. Pero lo malo es lo otro: que los poderes humanos se unan para cargarse el Carnaval en las calles, que es el verdadero.

Las huelgas son convocadas cuando más duelen. Los agricultores tienen razón en sus protestas, pero estuvieron a punto de dejar a una chirigota de Écija sin participar en las semifinales del Falla. ¿Conoce un agricultor el trabajo que le cuesta a un astigitano ensayar para que su chirigota entre en una semifinal de Cádiz? Por eso, a pesar de los pesares, nos congratulamos por la desconvocatoria de la huelga de limpieza en la Tacita de Plata. A ver si ganáis la Escoba de Oro, como en los tiempos de Teófila en la Alcaldía.

Y no se olviden del paraguas. Menos mal que el Carnaval puede con todo.