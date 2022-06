Conocer nuestros templos

Me parece una buena decisión que el Obispado de Cádiz amplíe su acuerdo con la empresa que desde el año 2015 gestiona las visitas turísticas a la Catedral, que se llama Artisplendore, para extenderlo al Oratorio de San Felipe Neri, al Oratorio de la Santa Cueva, y las capillas del Popúlo y del Hospital de Mujeres.

Salvo las dos últimas, menos conocidas por los gaditanos, entre los que me incluyo, son los templos, en unión de la propia Catedral y de la Catedral Vieja, más destacados de nuestra ciudad. No llegan a la de Salamanca, de estilo románico, que se comienza a construir en 1140, para desarrollar funciones de vigilancia. No cabe duda que la solera de una ciudad depende en gran medida de la antigüedad y arte de sus templos y aquí nos podemos sentir satisfechos.

La Capilla del Pópulo estaba muy cerca de una de las puertas de acceso a nuestra ciudad y allí eran frecuentes las riñas entre los que pretendían acceder y el alcalde decidió colocar una imagen de la Virgen con la idea de evitar las peleas.

Volviendo a nuestro tema, la empresa con la que se ha contratado, ya implantó en la Catedral un servicio de audioguía, sea con aparato convencional sea a través del teléfono móvil del visitante, que funciona muy bien, según mi experiencia. Han procurado establecer un régimen de visitas que las haga compatibles unas con otras.

Sólo las capillas del Hospital de Mujeres y del Pópulo abrirán, exclusivamente, sábados y domingos y para los que no se conforman con una sola visita, con el bono "Cádiz Sacro" pueden conocer las tres iglesias que siempre estarán abiertas. Y a este bono le sumará la empresa un ticket especial que permitirá unir a la visita de la Catedral, la Torre del Reloj y el Museo Catedralicio.

Nos ilustra la información del Diario, sobre algo tan interesante y decisivo, como son los precios. Así, el redactor de la noticia, Pablo Manuel Durio, escribe que las tarifas han sido revisadas y son de 5 euros por cada iglesia, aparte de los descuentos a mayores de 65 años, grupos y estudiantes. Y los niños menores de doce años, que tendrán acceso gratuito en su núcleo familiar.

Es una buena idea y hay que agradecer esa iniciativa de Artisplendora, que lleva desde 2015 al frente de la explotación turística de la Catedral con una buena gestión. La ampliación a esos cuatro templos abre mucho la posibilidad de visitas, no solo in situ, sino a través de medios técnicos modernos y al mismo tiempo procura su conocimiento a gaditanos y forasteros, que pueden conocer tesoros, que dejan de estar escondidos y que enorgullecen a los gaditanos y al público en general.