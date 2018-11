Leo con atención la encuesta que publica El Español sobre resultados electorales en Andalucía. Susana Diaz baja pero se mantiene a la cabeza, Ciudadanos sube a la segunda fuerza, la suma de los dos daría un gobierno cómodo presidido, de nuevo, por la socialista. De casi el 52% de la representación hablamos. La alianza con Podemos, cuarta fuerza política en representación, no alcanzaría la mayoría necesaria. Caso de que Cs y PP hicieran un intento de pacto, PSOE y Teresa/Maíllo ensamblarían algo que frene "a la derecha". Todo esto resumiendo, claro. Porque puede entrar una quinta fuerza en el Parlamento que altere los actuales porcentajes. Y, sobre todo, que algo puede pasar para que los andaluces pongan fin, votando, a este decorado imaginario de las encuestas. Que afirman con aparente convicción lo que va a pasar sin duda ninguna.

Algunos reclamos y otros mensajes no están calando, era previsible. Como lo de los cuarenta años y el régimen socialista. Porque, además, faltan el respeto a la libertad de los andaluces, que han votado libremente lo que les ha dado la gana y eso es algo perfectamente respetable. Visto lo visto me veré obligado a votar a Susana Diaz, me dijo hace poco alguien que no se caracteriza precisamente por conformarse con nada. Guardé silencio. Por las razones que sean, ha llegado a una conclusión y la va a realizar. ¿Nos pasa a todos lo mismo? Digo haber llegado ya a una conclusión, la que sea. Si es así en la mayoría de los casos, una espesa reserva hace silencio y misterio lo decidido. ¿La democracia está sobrevalorada? Lo pregunto sobre todo por esta atonía, este mirar para otro lado -en general- sobre algo que nos va a afectar en los próximos años, que van a ser decisivos.

He dicho 'decisivos' un poco sin pensarlo, imbuido de un espíritu finalista. Todo es histórico, todo es decisivo. Vivimos como si se acercara el fin de los tiempos. O sea, algo como apocalíptico. Que Susana Diaz sea la nueva presidenta de la Junta, o no lo sea. Apocalipsis puro y duro. Y no, la verdad es que nada de eso. Serán cuatro años más, que son un suspiro si veinte años son nada. Y, sobre todo, un nuevo éxito de la ciudadanía que elige su destino colectivo voto a voto, una vez más. Aunque se equivoque en la elección por los resultados que obtenga en esta siembra democrática. Los temas importantes para pasado mañana, dado que nadie se compromete con lo que le duele a los andaluces. Sí, la Educación. Sí, la Sanidad. Sí, la Corrupción. Y todo lo que falta en cada pueblo. Y en cada casa.