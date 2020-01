Concejalía

Soy concejal de Policía Local en una población de la provincia cuyo nombre no voy a dar para evitar críticas de la oposición y comentarios maliciosos de la gente de mi partido, que ya tengo experiencia en puñaladas por la espalda y pucherazos variados. Tampoco quiero que se enteren los tertulianos de turno, que tienen una mala leche fuera de lo común. Me apetecía pasar un par de días en Madrid, fuera de la rutina diaria y del radar de la parienta, todo hay que decirlo. Encima pagado con dinero del Ayuntamiento, aunque la dieta no es muy allá que digamos. Así que le pedí al alcalde venir a la Feria del Turismo, eso que Pepe Monforte llamó en su día FRITUR y que los especialistas del sector llaman Concejalia. Ya sé que no pinto nada aquí y que mi presencia no es más que una manera que el alcalde busca para tenerme contento ya que no me dio las delegaciones que quería y me puso en la lista más abajo de lo que en justicia me merecía. Como vienen de todos los pueblos y de todos los partidos no se nota nada, nadie va a decir ni pío sobre el gasto que supone los que nos hemos desplazado a Madrid de gañote vil, que decía Enrique Alcina.

Hace uno un poco de bulto el día que se habla de lo nuestro, sobre todo para arropar al alcalde porque en verdad lo que contamos no le interesa a nadie, entre ciudades superconocidas, países importantes y multinacionales del sector. Ni que decir tiene que no hemos hablado con ninguna empresa ni hemos cerrado ningún acuerdo. Por si fuera poco no hablo inglés (en realidad español con acento local) así que lo que mejor se me da es hacer de figurante. Decimos cuatro tonterías sobre lo maravilloso que es lo nuestro para que den cuenta los medios de la provincia así excitar el chauvinismo más cateto entre nuestros votantes, aunque ni nosotros nos creemos lo que contamos. Después de aquello de los dos mares y las calles que dan al mar, no se ha escrito nada original.

Cuando termina nuestro compromiso tenemos todo el día por delante para pegarnos un garbeo por la capital, ir a comprar algunas cositas, ir a comer a algún sitio famoso pero no muy caro , incluso a uno de menú. Lástima que no juegue el Madrid en casa porque hubiera sido ideal, excursión y Bernabeu, desde donde mandarle un selfie al niño. Un rato de relax en el hotel y por la noche un safari de categoría en algún lugar de esos de Madrid La Nuit, para un día que uno sale. Mañana cogemos el Alvia así que con una salida nocturna no pasa nada, luego durante el viaje de vuelta echamos una cabezada . Todo sea por Cádiz.