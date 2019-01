Lo de Fritur es de Pepe Monforte, gran ingenio, como es sabido. Lo de Concejalia (sin la tilde en i) se lo he oído a Fernando Santiago, que va de sieso de Cádiz pero tiene su aquél. ¿Fitur es fritanga y concejales? Hasta ahora esa es la crítica. Lo cierto es, de cualquier modo, que las televisiones locales y la prensa nos traen esas imágenes de autosatisfechos concejales en paz y compaña. Cada uno ha llevado lo mejor de su pueblo con la esperanza de que una parte de la tarta les llegue. Canapés y fritos con cerveza fría en el Día de cada cual, que invita España. Pero es evidente que hay que ponerse en el escaparate, hay que barrer para adentro si en la casa común no te dan tu sitio. Se trata de competir, finalmente. Loaiza llevó, en sus tiempos de presidente de la Diputación, un atún y un como se llame que lo corta con pericia. No me digan que no fue una buena idea. La alcaldesa de San Fernando ha llevado este año la nostalgia de los veinte años, cuando venían de todos los rincones de España a San Fernando los marineros y soldados a hacer la instrucción de la servicio militar obligatorio. Se trata de eso, de buscar el señuelo que acerque a los pueblos al turismo que sea. Villaluenga del Rosario y los otros pueblos queseros llevaron sus quesos maravillosos; la Sierra tiene belleza, aceite y quesos; Jerez tiene los mejores vinos del mundo, pues de eso se trata. Y así con todo, con todo el mundo que se llega a Madrid a convencer a los operadores y, en general, a los técnicos del Turismo, la gran industria para tiempos de paz, que si se allegan no se arrepentirán.

Pepe Monforte es de un ingenio innegable, llegar a estos hallazgos es no poder callárselos. Como lo de Concejalia de Fernando Santiago. Seguro que esta última denominación hará que, dado que nos dicen que se está preparando el cambio en Andalucía, por lo menos andaluces no sean la legión que son ahora sino muchos menos, el de Turismo con su alcalde o sin su alcalde. Y el técnico, toda vez que Fitur es algo para especialistas, para técnicos.

Hoy es martes, ya deben estar estibados los expositores del Ferial madrileño. ¿Fin y a lo siguiente? Más bien lo contrario, ahora es cuando hay que poner en común lo aprendido, de seguir sacándole punta al lápiz con el que se debe dibujar el futuro. De la Sierra, de las Bahías gaditanas, de las grandes ciudades históricas, del mejor vino del mundo. Del próximo año. ¿Será Concejalia de nuevo?