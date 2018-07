Prefiero que los concejales de mi ayuntamiento pierdan el sueño por los problemas de sus barrios que por Palestina o el pueblo saharaui. No entiendo qué hace Adrián Martínez de Pinillos manteniendo encuentros para conocer de primera mano la realidad que vive la población palestina en Cisjordania en vez de atender los problemas que surgen con la remunicipalización de servicios de playa. Cada cual puede hacer con su tiempo y su dinero lo que le plazca, pero los cargos electos se deben primero a sus vecinos y vecinas, como dice el alcalde. "A mí la Venezuela que me preocupa es la del barrio de la Viña", dijo José María González en la primera entrevista que concedió a este diario tras tomar posesión. Pues esa es la actitud. A trabajar por Cádiz, que para solucionar el eterno problema palestino ya están la ONU o la Autoridad Palestina. No concejales de ayuntamientos españoles.