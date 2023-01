Todos los años la gente dice lo mismo: el mundo se para en Cádiz cuando llega el Carnaval. Bueno, todos los años no. Porque el último concurso lo organizaron fuera de temporada, como en los tiempos de las Fiestas Típicas Gaditanas. Por suerte, la pandemia se acabó, o eso parece, porque ya no cuentan los muertos, ni vemos al doctor Simón. Ya sólo exigen mascarillas para viajar en el transporte público, pero esa limitación terminará pronto. En Cádiz la gente llegará a los días grandes del Carnaval sin mascarillas, sólo con máscaras. El Carnaval ha vuelto a la normalidad. Y se volverá a decir que el Carnaval tiene la culpa de todos los problemas de Cádiz. Como si el Carnaval fuera el alcalde.

Es una buena noticia que este año no se diga nada de las Fiestas Típicas Gaditanas. Lola Cazalilla, la concejala de Carnaval, digo de Cultura y Fiestas, ha cumplido su promesa. El Carnaval ha vuelto a febrero. Este año no habrá Fiestas Típicas Gaditanas en mayo. Hubieran coincidido con la campaña de las elecciones municipales, con un tremendo peligro de confusión. En esta ciudad hay tendencia a confundir. Por ejemplo, el via crucis de las cofradías, con el Cristo de la Humildad y Paciencia, de San Agustín, saldrá a las calles el lunes 27 de febrero. El domingo de Piñata es el día 26, pero existe el propósito de ampliar el Carnaval callejero hasta el martes 28 de febrero, día de Andalucía. Esperemos que no se mezcle todo.

Nuestro querido alcalde Kichi (ahora lo queremos más, porque se irá pronto a trabajar en lo suyo, como profesor Kichi) ha expresado su deseo de que lo traten bien en el Carnaval. Con cariño, según creo que dijo. Kichi, al que se ha calificado de comparsista en numerosas ocasiones (y no todos los comparsistas son tan progresistas como Martínez Ares), debería saber por su experiencia en el oficio que a un alcalde o alcaldesa nunca se le trata con cariño en el concurso. Y se le dice de todo, menos "qué bonito eres, pichita mía".

Por el otro lado, los del PP han anunciado a Bruno García como candidato a la Alcaldía justo cuando empieza el COAC. Esperad los tiempos, según decían. Más vale tarde que nunca. Mañana presentarán a sus candidatos municipales de las capitales andaluzas en Cádiz, en un acto al que acudirá Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Esa foto de los candidatos del PP sonrientes rivalizará en las portadas con las de comparsas y chirigotas. Ahí estarán los tíos y tías, sin miedo al qué dirán. Y sin temer un cajonazo. Todo lo apuestan al pelotazo de Bruno, que llega a tiempo para los repertorios.