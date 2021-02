Comercio local

Atribuyen a Einstein la frase "en una crisis unos lloran y otros venden pañuelos". Es decir, de esta sobrevivirán aquellos negocios que sepan adaptarse . Creo que el Gobierno debe ayudar a la hostelería y al pequeño comercio en la medida de sus posibilidades, si tiene recursos. Ya lo hace con los ERTE, sin los cuales habrían cerrado muchas empresas, con el Ingreso Mínimo Vital, por muy retorcido que sea el procedimiento. Está muy bien poner los ejemplos de Alemania u Holanda que tienen mayor margen que nosotros, España tiene una deuda del 110% del Producto Interior Bruto ,un déficit que supera el 10% anual, con un parón brutal de la economía. ¿Cuánto gasto nos podemos permitir? Nadie duda de la necesidad de ayudar a los negocios pequeños como se ayuda a los autónomos. El alcalde, para empezar, podría compensar el IBI de estos negocios, por decir algo, de la misma manera que sería menester alguna norma que impidiese abusos en los alquileres de los locales . Está muy bien que el alcalde visite negocios, aunque en realidad no debería ser noticia, tendría que ser una actividad cotidiana sin necesidad de hacer el recorrido con una nutrida compañía entre concejales(la pizpireta Monte Mures), fotógrafos y periodistas que den cuenta de la excursión. José María González, que vive en La Viña, debería hacerlo cada día, con naturalidad, sin escolta ni cámaras, con el fin de detectar el pulso de la ciudad. Podría decirles a los comerciantes que no hacen falta más plazas de aparcamientos, que solo en el muelle hay cinco bolsas, algunas de las cuales suele estar vacía. Que junto a la antigua estación hay una gran explanada con aparcamiento tanto para residentes como de rotación que casi siempre está vacía. No sé a quién se le ocurrió la tontería de usar una solar de la Zona Franca como aparcamiento disuasorio porque no llegó siquiera a abrirse, por mucha propaganda que se hiciera ¿quién iba a dejar su coche a la entrada de la ciudad pudiendo aparcar en el centro? Una cuestión , alcalde: en 2007 no se ayudó a los bancos, el dinero fue a las cajas de ahorro, gestionadas todas por políticos, algunos han terminado en la cárcel. Políticos no solo del PSOE o el PP (Rato, Serra, Hernández Moltó, Olivas) sino que de aquel sistema fueron condenados José Antonio Moral Santín de Izquierda Unida y Rodolfo Benito de CCOO. El dinero que nos prestó la UE fue a parar a esas cajas de ahorro politizadas. Si se va Inditex, pues que los emprendedores de Cádiz tomen la iniciativa. Como ha hecho Cumbres Mayores, El Terraza, La Curiosidad de Mauro, Arsenio Manila y tantos otros, solo cierran los más rancios. La evolución de las especies nos enseñó que sobreviven los que saben adaptarse.