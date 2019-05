Hay gente con su mijita de mandanga, y dicen que los candidatos a concejales sólo aspiran a colocarse en el Ayuntamiento. ¡Ea! Salimos elegidos y elegidas, y ya tenemos la vida resuelta para cuatro años. Aunque siempre podemos decir que prestamos un servicio abnegado a los gaditanos y las gaditanas, o a los isleños y las isleñas, o a los portuenses y las portuenses, o a los chiclaneros y las chiclaneras, etcétera. No es exactamente así. Primero, porque hay ayuntamientos pobres y ayuntamientos paupérrimos, pero no se conocen casos de ayuntamientos ricos que paguen sueldazos. Excepto el de Madrid a Manuela Carmena. Y después lo más importante: ¿quién cobra un sueldo como concejal y no pasa apuros a fin de mes?, ¿quién se puede comprar un chalé en Galapagar, digo en Vistahermosa?

Veamos el caso de Cádiz. Aquí sólo cobran un sueldo como para vivir en un pisito de la Viña los miembros del equipo de gobierno. Hay miembros y miembras de otros partidos que no gobiernan, pero se pueden recolocar en la Diputación, que pasa más desapercibida y paga mejor. Por ejemplo, el alcalde Kichi cobra en la Diputación y hasta puede renunciar a una parte de su sueldo, al ser un hombre de costumbres modestas, no como el líder de Podemos que no va a venir a Cádiz. También el PSOE y el PP tienen diputados provinciales, y así han liberado de vivir por debajo del umbral de la pobreza a algunos concejales gaditanos.

A los concejales de la oposición les pagan en Cádiz unas limosnas por ir a los plenos. Por eso, suelen tener otro trabajo. Por ejemplo, los dos concejales no adscritos (antes de Ciudadanos) se dedicaban a otros menesteres. Juan Manuel Pérez Dorao es abogado en un bufete con despacho en Canalejas. María Fernández-Trujillo es profesora en El Puerto. Así ejercían su trabajo de concejales como si fuera un hobby, y ya ven cómo se lo han pagado. Ni siquiera los suyos de Cs se lo han agradecido.

Repasen las listas y vean las profesiones de cada candidato y candidata. En alguna que yo me sé, del 1 al 10, sólo hay funcionarios, estudiantes, asesores liberados, profesionales de la política y otros que no se sabe. ¿Trabajan en qué? Ellos suelen decir que son gente preparada de la sociedad civil. ¿Por qué no revisamos todos los másteres, no sólo el de Romaní, incluso los de políticos adelantados a su tiempo? Pero seamos sinceros: la culpa es de quienes no se fijan en las personas, a la hora de votar. Después tienen cuatro años por delante para demostrar sus habilidades. Pasa lo que pasa.