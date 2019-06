Colas en el everest

¿no hay un rincón en la tierra que no esté libre de estar afectado por la plaga de turistas? La fotografía de cientos de personas en fila india camino del Everest es una muestra cruel de lo que es el turismo. La masificación por encima de la calidad, el selfie antes que disfrutar del paisaje, el like en la red social y no disfrutar de la compañía en directo. Hay sitios maravillosos que hemos convertido en infiernos. Vuelos y hospedajes baratos al alcance de todos los bolsillos. Viva el derecho a viajar de todo el mundo, pero llegar a la Sagrada Familia y tener que esperar horas para poder verla por dentro o tener que andar por un mercado pintoresco como si estuvieras en un domingo de coros dista mucho del disfrute. Ponemos chinchetas en el mapa por los lugares que hemos pasado como si fueran decorados de cine pero sin vivirlos. El dinero que llega está muy bien pero el modelo se nos está yendo de las manos.