Ayer lo he sabido con la certeza que te da una afirmación de una ministra: en España hay cien mil ricos. Porque es rico el que gana 140.000 euros al año, como mínimo. Me he quedado un poco deprimido, un rico de 140.000 euros que, además, tiene un IRPF cercano al 38%, es una especie de rico tieso. Pero claro, la ministra de Haciendo no dijo cuántos de los cien mil ingresan de ahí para arriba. Digo de ahí hasta Amancio Ortega, Florentino, Pedro Almodóvar, Messi, etc. En otras palabras, ¿cuántos ricos-ricos hay en los cien mil a los que le van a subir el IRPF para que Pedro Sánchez siga en la presidencia de la Moncloa? Es que, verán, todo indica que es una imposición desde el Parlamento, donde gobierna Podemos, de Pablo Iglesias. O sube el impuesto a los cien mil ricos o convocas elecciones, Pedro. Todo llega, por lo que parece, en esta cuerda. Así la pensión de Billy el Niño, la exhumación del Caudillo del Valle de los Caídos… Fue el método de Ciudadanos en Andalucía y Madrid, y Murcia, donde no gobernaba pero era decisivo. No se negocia, se impone. O la negociación era realmente la imposición. Y el presidente, o la presidenta en el caso andaluz, aceptaba el son lentejas si quieres las comes. Amarga deglución hubiera dicho César Vallejo, mi poeta preferido. Y no lo digo por lo del dictador ni por el impuesto a los ricos (aquí un poco a contrapelo, creo yo), lo digo por lo que Susana se vio obligada a hacer con los expresidentes Chaves y Griñán.

¿Son muchos cien mil ricos? Con todos los matices, digo. De los ricos-tiesos a los ricos-ricos. ¿Son muchos? ¿Cómo llegaron a ese estado? ¿Emprendieron? ¿Heredaron? ¿La Lotería? ¿Compraron barato y vendieron caro? Se suele decir que la estabilidad de España estuvo en la clase media, esa faja central que, en términos de renta anual, estaría entre los 25.000 y los 50.000 euros de hoy. La ministra no ha dicho los millones de españoles que están por debajo de los 12.000 euros. Ni las causas por las que se da la cifra. Entonces todo se vuelve confuso porque no acaban de dar la foto-fija completa. Por tramos de renta. Y lo que contribuye cada tramo a la Hacienda. Realmente no sabemos las cuentas, todo se ha vuelto tan complejo, tan técnico, tan cabalístico… Es como los cien mil ricos que no son tantos, finalmente. Pero son los que Podemos ha señalado con el dedo y ha dicho el ¡a por ellos Para recaudar más para gastar más. Dicen.