Pablo Casado ha cumplido cien días al frente del PP y el misterio de la vida española le ha regalado una nueva grabación del ex comisario Villarejo que vuelve a levantar el paño del altar, lo máximo que se podía en la sensibilidad de mi madre. Lo del comisario Villarejo no va de farol, para nada. Distinto es que hayamos desarrollado una piel tan gruesa y dura como el revestimiento de un tanque moderno. Es que recuerdo con estupefacción el comentario de la hoy ministra de Justicia sobre la información vaginal que montó el entonces comisario Villarejo, o lo que dijo del menoreo de algunos importantes personajes de la judicatura en Colombia y… Ahora le llega el turno a la ex Cospedal vía marido, muy fuerte, sobre todo por la descripción de un "clima" pútrido en las altas esferas políticas. O sea, empezó con el Rey Juan Carlos I, que no llegó a ningún sitio, afortunadamente, y ya vamos por el marido de Cospedal (¿se imaginan que hubiera ganado su mujer el congreso del PP?). De verdad que ignoro completamente lo que viene luego, porque esto va condimentado, administrado con cuentagotas. Quiero pensar que, primero, para que le "arreglen" lo de la cárcel y luego para que lo dejen disfrutar de todo lo "ganado", que no es la pensión de ex comisario, precisamente.

Cien días después de Casado lo de arreglar cárceles es uno de los grandes temas de la política española. Porque si hace pocos meses oíamos decir a Pedro Sánchez que había sido una rebelión y una sedición lo de Cataluña y ahora, bueno, verán, no creo que sea un delito de rebelión y sedición lo de Cataluña, pues qué pensar… Se trata del mismo Pedro Sánchez, o sea. Y mientras tanto Villarejo ordena la posología, la caña a estribor. La ciaboga en la que participan remeros de varios partidos y presuntos delincuentes es de aúpa.

Me quedan dudas sobre el conocimiento exacto que tiene Pablo Casado de lo que viene. Más todavía cuando ha logrado un aterrizaje muy suave en las arenas movedizas de su propio partido y la gente le está perdonando el rosario de misterios dolorosos de los últimos años. Digo que muchos no nos creemos la cocina exprés de Tezanos y estamos convencidos de que la Derecha ha sabido elegir y el elegido se ha puesto en pie y camina a buen paso hacia la evitación del desastre electoral. Y por eso mismo esto se va a encanallar hasta límites desconocidos. Puñales desde Bruselas, desde Barcelona, desde las cárceles. Puñales. Y nosotros con la defensa de un tambor. Con el pellejo roto. Y el voto en la mano.