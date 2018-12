Los periódicos varían entre mil y tres mil el número de asesores y altos cargos de la Junta de Andalucía que tendrán que salir cuando culmine la toma de posesión del tripartito PP-Ciudadanos-Vox: cargos públicos del gobierno , asesores y responsables de fundaciones, agencias e institutos públicos. Se pueden contabilizar los puestos de libre designación efectuados sin concurso e incluso la cantidad de familiares y militantes del Partido Socialista que han entrado por la puerta de atrás. Es lo que se ha dado en llamar la red clientelar, el mecanismo por el cual todo el entramado partidario del PSOE que vivían de la administración. No hay un solo dirigente local, provincial o regional que no esté en el pesebre. Es lo que se ha llamado el mayor ERE de la historia de Andalucía. Un periódico decía que en Cádiz el número ascendía a "medio millar", la manera perezosa de contabilizar cuando no se quiere trabajar. Es como decir decenas, centenares o muchos. Supongo que es demasiado esfuerzo ponerse a recabar los datos del número de políticos que viven apacentados en los presupuestos sin necesidad de justificar su trabajo o ni tan siquiera de ir a su puesto mientras el jerifalte que los colocó esté contento con las prestaciones que proporciona el agraciado en la vida interna del partido. En la provincia es obvio que saldrán los delegados provinciales (qué gran pérdida La Moderna de Pueblo), directores de institutos (Juventud, Mujer, Voluntariado), directores de hospitales y una larga lista. Aparte del regocijo que puede causar aplicar una cura de humildad a los que presumían de esos cargos, lo importante es comprobar si los nuevos gobernantes van a ejecutar todos los asuntos pendientes: el nuevo hospital, el albergue juvenil, el tranvía, la rehabilitación del Casco Antiguo, la culminación del carril bici, la integración puerto-ciudad, el traslado de Ciencias de la Educación a Valcárcel, si se va a ampliar la aportación al Museo del Carnaval al menos para equipararlo con el de Camarón o el de Flamenco y el larguísimo rosario de asuntos pendientes, frente a muchos de los cuales se han fotografiado los candidatos del PP durante la campaña. Me malicio que se mantendrá el número de cargos salvo que ahora los ocuparán los adeptos al nuevo régimen y los temas seguirán pendientes de ejecutar con excusas nuevas. Los Ángeles de Chano tendrán ahora la oportunidad de buscar acomodo en la administración en compensación por los servicios prestados estos años.