El copyright lo tiene José María Aznar, así que Pedro Sánchez, como no puede decir que España va bien, suelta que Cataluña va bien para justificar lo injustificable, la desaparición del delito de sedición, y la revisión del de malversación. Todo sea por satisfacer las exigencias de los independentistas catalanes. Un inciso: esto de legislar a conveniencia de quienes te permiten seguir gobernando tiene sus pegas. En los últimos días se han producido dos sentencias de reducción de pena a dos condenados por violación, al aplicárseles la ley del solo sí es sí. La reacción de la principal colaboradora de Irene Montero, la famosa Pam, al conocer la posición de jueces y fiscales ha sido defender "la justicia feminista". Pues sí que conocen estas gobernantas los principios de la Justicia…

Volvamos a Cataluña. Los sanchistas, con el presidente a la cabeza, defienden la reforma de la sedición con el argumento de que gracias a sus políticas Cataluña está hoy mejor que en el 2017. Pues no. No hay violencia en las calles, ni tampoco iniciativas parlamentarias golpistas como las que obligaron a la aplicación del 155 -que Sánchez defendió y asumió, eran otros tiempos-, pero el coste de esta aparente tranquilidad es insoportable para cualquiera que crea en el Estado de Derecho. No hay vándalos CDR quemando coches y contenedores y cortando autopistas, ni nuevas declaraciones de independencia en su Parlamento, pero la situación en Cataluña dista mucho de ser la de una región donde se respetan los derechos de sus ciudadanos.

Infinidad de familias no consiguen que sus hijos reciban la enseñanza en castellano como marca la ley, y desde la Generalitat se promueve que no se cumplan las decisiones judiciales que obligan a impartir al menos el 25% de las clases en la lengua común a todos los españoles. Hay discriminación laboral hacia los que no se expresan en catalán, los partidos que gobiernan se mueven al margen de la Constitución y alardean de esa actitud porque saben que Sánchez no actuará contra ellos. Los independentistas siguen diciendo que convocarán un nuevo referéndum de independencia en cuanto se elimine el delito de sedición, lo que significa que esta vez triunfará el golpismo y se pondrá en marcha el mecanismo de secesión. Puigdemont prepara las maletas para regresar a España como un héroe -aunque ERC intentará que no haga sombra a Junqueras- y los tribunales se verán negros para condenarle por los delitos cometidos.

No tiene razón Sánchez cuando dice que sus iniciativas han mejorado la situación en Cataluña. No es cierto, y encima nos ha dado motivos a muchos españoles para avergonzarnos de su pertinaz entreguismo a sus socios de Gobierno.