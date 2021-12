Castilla y Marín

Después de lo imprevisto ayer, Marín ha debido dar órdenes a su entorno: ni un café con Espadas, ni con nadie más o menos tapado del PSOE. Que por nosotros no quede. O sea, si Juanma Moreno quiere romper, como en Valladolid, que rompa, allá ellos. Pero que no nos imputen maniobras orquestales en la oscuridad. Sea toda su responsabilidad, que no quepa ni un indicio en su argumentario. Nosotros estamos en lo nuestro, que no es prefabricarle una moción de censura abortada una hora antes con el anuncio del cese de los de Ciudadanos del gobierno de Andalucía y convocatoria electoral para febrero. El cese ha sonado a portazo porque algunos creíamos que Casado iba a abrirle los brazos a la militancia de Arrimadas, venid a la casa mullida y confortable que os hemos preparado. Pero no, esto es una opa hostil. A Igea, a Inés Arrimadas, a los restos del naufragio de un partido que lo tuvo en las manos de Rivera y lo dilapidó sin haberlo cobrado siquiera. Ha sido un tobogán con este último deslizamiento hacia lo redondo de la calle. Por eso Marín está de reojo mirando que nadie haga el panolis. Y Juanma Moreno escruta con melancolía por los ventanales del palacio de los Montpensier los acontecimientos que acontecen en la rúa. Todo para adelante, digo la pandemia que vuelve al ataque; esta tentación de convocar, con o sin motivos; las puertas abiertas para que entren en una casa común liberal conservadora estos centristas socialdemócratas que son el alma en pena de los Ciudadanos que no pudieron subir el souflé y todo lo demás. Madrid, Murcia, Castilla (y León), ¿Andalucía? ¿La encuesta que llevó a Isabel Ayuso al gobierno de la comunidad madrileña es la que pretende Mañueco? El prudente Moreno debe estar deshojando la margarita o esperando la luz verde de Génova, o la orden de adelante ya. Gobierno del pueblo para el pueblo pero sin el pueblo. Unos pocos se reúnen en un despacho, llaman al auríspice de las encuestas y toman la decisión, aunque Igea se coja el globo que se ha cogido y diga que se va a su hospital, que no aguanta a esta gente ni un minuto más. Aunque, quién sabe, más que la moción indiciaria y no demostrada, puede que estén a punto de llegar los Teruel Existe, esta plaga que nos anuncian de partiditos dispuestos a vender el voto al mejor postor, o sea, al que pueda pagarlo contante y sonante. Y eso desbarata el bipartidismo imperfecto, el centrismo que nunca llegó a ser y la democracia nacida en 1978, tras tantos años de ¿Castilla y León existe?