Castigo de Dios

Cuando, de chico, a pesar de todas mis tretas y mentiras infantiles para conseguir algo prohibido, o quizá por culpa de ellas, al final la jugada terminaba saliendo mal o con un resultado desgraciado y contrario al que yo buscaba, mi madre me decía: "¿Lo ves? Te ha castigado Dios". Y ya entonces no le hacía falta pegarme un chillido, sino que se retiraba dejándome más castigado que si me hubiera dado un sopapo sancionador. Se había hecho la mejor y definitiva justicia para ella: la divina.

Una cara parecida a la mía de aquellos lejanos tiempos se les debe de haber quedado a todas las fuerzas políticas y sociales, muy numerosas y poderosas, que se muestran dispuestas a cualquier cosa con tal de negarle un éxito al gobierno de Pedro Sánchez, aunque se demuestre que es bueno para el país, como es el reciente caso de la reforma laboral y su descacharrante votación de la pasada semana en el Congreso.

Se ve que les ha 'castigado Dios' por sus maniobras, mentiras, manipulaciones y traiciones contra un pacto que, sin analizar sus logros, tenía el aval de las partes principales implicadas, incluyendo patronal, bancos y hasta del antes santo patrón de Bruselas.

Como los caminos del Señor son insondables, en esta ocasión el Altísimo eligió que un despistado mortal, con cargo importante como tantos otros de su especie en tantos partidos, se equivocase a la hora de pulsar un botón, y 'la mano de Dios' que otrora invocara Maradona se encargó de llevarlo al sitio equivocado de la pantalla, y de darles así el castigo justo del coscorrón sin manos.

Naturalmente, el Partido Popular tiene peor perder que yo de niño y está dispuesto a agitar cielo y tierra, e incluso a remover Roma con Santiago para que se considere la posibilidad de anular ese voto equivocado, a pesar de que la justicia divina suela ser inapelable.

Y en este afán de rabieta infantil no le duelen prendas en acusar a la presidenta del Congreso de "pucherazo" ni en comparar las Cortes españolas con ¿qué? Sí, han acertado: con Venezuela.

Pero me temo que el Partido Popular actual, Vox y otros representantes de la parte ultramontana de este país no cuentan con la inocencia necesaria para avergonzarse por sus acciones ni mucho menos para aprender la lección, ni aún viniendo de las alturas.