El 18 de julio los escasos miembros de Falange Española de Cádiz se dieron cita en el Casino Gaditano, que la mayoría frecuentaban. Sonoros apellidos de la ciudad como Mora Figueroa, Romero Abreu y Bustamante formaban el escaso grupo que fue a buscar a las tropas que comandaba el general Varela, recién liberado del penal de Santa Catalina, para ponerse a su servicio cuando se disponía a cercar a los leales a la República guarecidos en el edificio que albergaba la Diputación y el Gobierno Civil. A partir de esa fecha los falangistas siguieron reuniéndose en el Casino hasta el punto de que lo incautaron como se hacían las cosas en esos momentos, a las bravas . ¿Por qué no usaron el Círculo Mercantil o alguno de los locales de las organizaciones que apoyaban a la República que habían sido incautados también? Pues porque en el Casino es donde solían pasar sus momentos de asueto, era un edifico que les resultaba familiar, como si no salieran de su casa. Dispusieron un yugo y unas flechas en la fachada y allí mismo procedieron a torturar a los desafectos. Desde allí partieron días después del golpe militar para ajusticiar a los dirigentes de las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda. La directiva del Casino tardó años en recuperar el pleno dominio del edificio. Por supuesto ninguno de los socios actuales tiene la menor responsabilidad en lo que allí ocurrió. En algún momento años después se abrió una puerta lateral que daba directamente a la calle de la Plata, donde estaba la casa de lenocinio más conocida de la ciudad, la de la Nati (muy recomendable el libro de Julio Molina). Es bastante improbable que la puerta se abriese para comprar pescao del freidor, pero cada uno es libre de pensar lo que quiera. Ya no existe la casa de la Nati aunque la puerta , hoy clausurada, permanece.

Hace años el Ayuntamiento de Cádiz compró el edificio del Casino por 750 mil euros a iniciativa de su directiva con objeto de liquidar las deudas que asfixiaban a la entidad, aunque permite a los socios seguir disfrutando de las instalaciones como si fueran suyas. Poco después la Zona Franca rehabilitó el edificio con fondos europeos para quedarse con la tercera planta como "centro de negocios". Obsérvese que las dos operaciones tan beneficiosas para los socios del Casino fueron ejecutadas por administraciones gobernadas por el PP. Estos son los hechos, que cada cual piense lo que quiera . Añadiré mi opinión: si se pusiese una urna en el patio tenebroso ganaría Vox.