Lo del Cascana

Antecedentes: Carnaval de Cádiz, concurso, modalidad chirigotas. Símbolos del catolicismo como mofa. En esta ocasión la salida de dos pasos representados por dos plataformas sobre cuatro patas, la de la Virgen con un palio amarillo Cádiz C.F. y la del Cristo en un esquema. Las potencias y demás símbolos nada que ver. Un gentío que asemeja la salida procesional, con agrupación musical y todo. Digo señoras con mantilla y velo negro, vestidas de negro; curiosos, devotos, gaditanos. Otros figurantes. La chirigota propiamente dicha vestida con chaqueta azul y pantalones ajustados, encarnados. Gestos amanerados, al modo Boris Izaguirre. Gran murmullo que se torna barullo. Presentación, pasodobles y cuplés, más el popurrí para acabar. No recuerdo ningún mensaje. La escenografía de la presentación se ha comido las críticas cantadas, si las había, salvo que el único mensaje haya sido poner a dos personas con movilidad reducida (creo que ahora se dice así, es lo políticamente correcto) en sendas sillas de ruedas, semejando una Virgen sentada y un Cristo igualmente sentado en otra silla de ruedas, con motor. Los ingredientes del escándalo han logrado que el número de visionados en YouTube se haya multiplicado exponencialmente. He visto dos veces la actuación de preliminares. Con mucha atención. Estoy preocupado. No me ha ofendido nada de nada. Y soy católico, me gusta mucho la Semana Santa andaluza, a la que siempre hallo mensajes espirituales en lo estético. Han querido poner a personas con movilidad reducida sobre plataformas que semejan pasos queriendo representar en clave chusca una salida procesional. ¿Con qué objeto, decir que Cristo y María también son esas personas? ¿La mofa o la crítica es que se represente carnavalescamente esas escenas de la Semana Santa con personas de movilidad reducida? Parece ser que ha habido reacciones contra el autor de la chirigota, que era cargador, precisamente, prohibiéndole la salida en la próxima Cuaresma. Y también a los figurantes de Agrupación Municipal con sus uniformes puestos y los instrumentos allí sobre las tablas del Falla. En el sentido de si salen otra vez no saldrán en los cortejos procesionales. Y otras reacciones más o menos furibundas. De la gente que se ha sentido ofendida. Ya decía, lo del Cascana no me ha ofendido, ni recuerdo un pasodoble contra el Kichi o el Santo Padre de Roma, ni tampoco contra el Obispo Zornoza, criticado con acidez por el Coro Ralladillo, por cierto. Todo ha consistido en lo que digo, meter en el Falla la performance de una salida procesional por la puerta de La Caleta, oh, qué escándalo. ¿Realmente nos ofende el Cascana, que carga en Cuaresma y se mofa en Carnaval? Usted mismo.