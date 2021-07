Carrusel político

DEBE ser por el espíritu complaciente y acomodaticio del gaditano que esta circunscripción es destino preferencial para cuneros de todos los partidos . Aquí se acepta sin rechistar que las direcciones nacionales coloquen sus compromisos porque ni los dirigentes provinciales de los partidos dirán nada ni los ciudadanos emitirán la menor queja. Pasó con la UCD, que colocó a José Antonio García Díez, a la sazón vicepresidente económico del Gobierno, con el argumento de que había hecho la mili en Camposoto. Con el PP, que colocó a Rodrigo Rato en 1982 porque era un compromiso personal de Fraga para con el padre del luego todopoderoso vicepresidente económico y con el tiempo residente en Soto del Real. Con José Luis Sanz y Antonio Sanz que intercambiaron cabeceras de lista en unas autonómicas, no se sabe muy bien por qué. Con el PCE, que se trajo en 1982 a un abogado madrileño, José Luis Núñez. El PSOE lo ha hecho en varias ocasiones: vino Rubalcaba, madrileño de origen cántabro, donde había sido dIputado, al despedirse de la circunscripción montañesa tuvo el mal gusto de decir que Santander tendría así un diputado más en el Congreso. Fernando Grande Marlaska adujo que pasaba sus vacaciones en Rota. El mismo Manolo Chaves, nacido en Ceuta y residente en Sevilla, fue colocado en 1977 al frente de la lista socialista gaditana donde se mantuvo durante 30 años. O el extraño caso de Teresa Rodríguez, diputada por Málaga y residente en La Viña. En resumen, que como no hay circunscripciones unipersonales es mucho más fácil que los partidos pongan a los adictos porque no tienen que dar explicaciones. El sevillano Miguel Ángel Vázquez , designado por el Parlamento de Andalucía, es ahora por obra y gracia de un milagro senador gaditano. El pobre de Fernando López Gil , cañaílla, resulta expulsado a los infiernos exteriores para que Susana Díaz pueda seguir viviendo de la política sin dar un palo al agua, por mor de las componendas en el PSOE. Encima López Gil ya no tendrá un puesto esperándole en el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación así que será el Iván Redondo de Patricia Cavada. El ministro gaditano Juan Carlos Campo deja el Gobierno porque así lo ha decidido quien lo puso. Todo este carrusel sin que nadie resuelva los graves problemas de la provincia. Rato le dio un tratamiento económico especial a Cádiz como María Jesús Montero se lo ha dado a Rota. En la época de su mayor poder Luis Pizarro resolvía problemas en la provincia, obtenía recursos y sacaba proyectos adelante gracias a su influencia en la Junta de Andalucía. Si Airbus cierra o las murallas se caen debe ser fruto del azar no por ineptitud.