Haga usted el siguiente experimento: póngase 5 minutos en cualquier tramo del carril bici y cuente el número de bicicletas y el de patinetes. Estos últimos ganan como cinco a uno. El carril bici es en realidad un carril patinete. Por si fuera poco la mayoría van a toda velocidad sin respetar pasos de cebra ni a peatones, se han producido ya todo tipo de accidentes. Muchos usuarios de patinetes no solo no llevan casco, sino que no respetan ni las normas de circulación ni las de la convivencia. Como es habitual en España: cada uno a lo suyo y el que venga detrás que arree. Los patinetes van por cualquier sitio: por las aceras, en calles peatonales, a contramano. Siempre a toda velocidad y que los peatones se aparten. En múltiples ocasiones van dos personas en un mismo patinete. Al menos tenemos la suerte de que no hay empresas de alquiler que dejan los vehículos en las aceras, como ocurre en Madrid, donde hay calles en las que no se puede ni caminar. La alcaldesa de París, nuestra paisana, ha decretado la prohibición de las empresas de alquiler de patinetes. Aquello que era un vehículo de movilidad personal se ha convertido en un peligro para los viandantes. Por supuesto no espere usted encontrar a policías locales controlando a estos conductores, eso es mucho pedir, a pesar de que acabó la guerra contra el Equipo de Gobierno desde que han llegado los suyos al poder , incluso son capaces de patrullar por las playas. En algunas ciudades el patinete se ha convertido en un problema de convivencia porque los usuarios no tienen temor de dios, van por la vida con el desparpajo de quien se cree invulnerable, ajeno a toda reglamentación. No sé por qué me imagino a los usuarios de patinetes como a los dueños de perros, o a los conductores de coches, como si la ciudad fuera suya y los demás tuviéramos que pedir permiso para circular. Los mismos que hacen obras sin licencia y luego se quejan del Ayuntamiento, los que aparcan donde quieren y luego dicen que la policía local no está donde tiene que estar, los que tiran las al suelo colillas o bolsas de patatas y se quejan de la suciedad, los que no separan la basura o dejan en cualquier sitio muebles y enseres viejos pero opinan en voz alta de lo mal que está Cádiz, los que eluden pagar impuestos pero llevan a sus niños a colegios concertados o se quejan del estado de la sanidad pública, los que hacen ruido de madrugada y luego llaman a la policía cuando lo hace un vecino, los que exigen al Ayuntamiento un trato de favor a sus perros aunque no paguen ni un euro por la suciedad que los animales dejan en las calles. Ese tipo de personas que no merecen el calificativo de ciudadanos, como esos conductores de patinetes que no cumplen las normas.