EL concurso del Falla es un petardo como la copa de un pino. Un tostón considerable, un aburrimiento. Para escuchar algo interesante hay que tragarse un montón de rollos. Eso que los enteraos llaman el COAC y los más listos "er coa" no hay quien lo soporte. Una feria de las vanidades donde van a lucirse unos cuantos, con el aforo lleno de gente de fuera que piensan que están en el concierto de Año Nuevo en la Ópera de Viena. Por supuesto se encuentran cosas que escuchar, pero cada vez menos: el cuarteto del Gago, la chirigota de Vera Luque, un detalle del Sheriff o el Bizcocho, algo de Tino, del Chapa y Martínez Ares. Yo delego la criba en mi prima Paqui, que hace una selección rigurosa y me envía solo aquello que piensa que a mí me puede gustar. A estas alturas de mi provecta vida ya está uno muy exigente y pienso siempre si lo que pueda escuchar mejora a las series que estoy viendo (Fauda, The Last of Us, Happey Valley, La Chica de la Nieve) o los libros que estoy leyendo ("Edificio España", "El español es un mundo"). Si no lo va a mejorar, mejor sigo a lo mío. Dicho lo cual observo que los autores andan un poco escasos de creatividad. Solo así se puede entender que le dediquen coplas al pregonero de la Semana Santa, Fernando Pérez, por decir que podrían cargarse pasos a costal en la ciudad de Cádiz. A mí me resbala por completo, como si los sacan a ruedas, incluso mejor, que les dirigieran sus oraciones a eso que los cursis llaman "los titulares" dentro de cada templo, fórmula ideal para no dar la brasa con sus creencias al resto de la población, aparte de no ensuciar las calles, por supuesto. Los bipolares mejor harían en pensar otros temas para cantar. Para qué hablar si Martínez Ares le canta a Quiñones, Tino a Martínez Ares y todo ese metacarnaval, carnaval sobre el carnaval, que solo interesa a los que se dedican a la fiesta. Supongo que al alcalde le dolerán de manera especial las críticas de aquellos que pudiera considerar de los suyos, Ares o el Vera, por citar dos que han sido críticos con la gestión municipal y habían escrito hasta ahora desde postulados de izquierdas. Martínez Ares utilizó a Ismael Beiro para llamar payaso al alcalde, como el año pasado le llamó "gordo de poder", signifique eso lo que signifique. La copla de La Ciudad Invisible sobre los restos de Queipo y la Macarena parece haber escocido en el capillismo sevillí, que en realidad es un movimiento que no se circunscribe a la capital de Andalucía. Pobres macarenos, zaheridos en el Falla, con lo que a ellos les gusta el carnaval y la condescendencia con la que nos miran. Llevo lo menos 30 años sin salir los sábados por la noche, 20 sin hacerlo el primer domingo, y como esto siga así, me voy de viaje.