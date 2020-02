Esto es Carnaval

El concurso de agrupaciones previo al Carnaval, cada día se parece menos a la fiesta que tiene lugar tras él. Por el escenario pasan multitud de óperas bufas, lo que antes eran los coros, se da rienda suelta a la filosofía almibarada, hay pocas letras con pellizco, muchos cuartetos son pequeñas obra de teatro y los cuplés suelen venir 'congelatis' con gracias que tienen lo menos tres meses de antigüedad. Por decirlo de alguna manera, el certamen se ha alejado de la calle.

Por eso la chirigota del Cascana, como todos conocemos a este grupo en Cádiz, la lió, porque con ella se revivían muchos aspectos del Carnaval que había abandonado el concurso, no la calle, donde estas cosas suelen ser habituales. La agrupación tiene un toque irreverente, muchos instantes de ingenio y es de las que cala desde el primer momento.

La agrupación resume perfectamente el espíritu del Carnaval que no es otra que la transgresión, la crítica a todo, un rato de regocijo antes de entregarse a la Cuaresma, donde todo será 'constreñido'. El Carnaval es un hijo de la Religión, no nos olvidemos de esto, y la crítica a lo religioso es, por decirlo de alguna manera, algo propio de la fiesta.

Personalmente me he reído muchísimo con la chirigota y a muchos nos ha dado también cierto morbo pensar que en algunos sectores de la ciudad la agrupación no iba a gustar… con eso también hemos disfrutado… somos así.

Me parece muy bien que salgan agrupaciones como ésta pero también me parece muy bien que haya colectivos que protesten. No coincido con el texto hecho público, pero me parece que merecen respeto, al igual que los miembros de la agrupación.

Transgredir tiene estas cosas, que luego hay que soportar las consecuencias de la transgresión y creo que hay que aceptar las críticas de los colectivos católicos. Sí creo interesante una cuestión y es que no se aproveche el tema para sacar rédito político y sembrar odio. Hay que estar pendiente a esto y cortarlo tanto desde los carnavaleros como desde las cofradías.

Lo ocurrido, el cachondeo de la chirigota y la reacción de las cofradías, es Carnaval, es normalidad carnavalesca, algo muy de Cádiz, esa continua contradicción en que nos gusta vivir. Aquí nos tomamos en serio hasta el cachondeo. No hay que rasgarse ninguna vestidura. Como decían Los Dedócratas, aquí no pasa ná.