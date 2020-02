Carnaval y cofradías

En Cádiz hay dos grandes aficiones: al Carnaval y a la Semana Santa. No sé cuál es la preferida, porque no existe ninguna encuesta fiable. Si la hubiere, creo que el resultado sería que la afición preferida de los gaditanos es… el fútbol, cuando el Cádiz C.F. va bien. Pero dejando a un lado esta afición, es natural que se compartan las otras dos, de manera que muchos de los que presenciaron, actuaron, y aplaudieron la chirigota "Aquí estamos de paso", una parodia de dos pasos de Semana Santa, el del Cristo de la Humildad y el de la Virgen, con sus correspondientes acompañamientos, incluidos el cura y el tonto del barrio, si aún no han recogido su túnica para salir en su cofradía (la real) será porque la tienen de propiedad o porque aún no las han repartido.

No soy experto en Carnaval y ya he escrito muchas veces que la reimplantación del Carnaval, bajo el seudónimo de "fiestas típicas", muchos años prohibido durante la dictadura y debida a José León Carranza, me cogió fuera y hay cosas que se viven en la infancia o luego no crean afición.

Es natural que Doña Cuaresma, ese gran personaje creado por ilustres periodistas de este "Diario", dedique su columna a enjuiciar la actuación de la chirigota y se pregunta, si esto es libertad. Después de aclarar que no le gustan los histrionismos ni las exageradas muestras de fervor cofrade, muestra su repulsa a mofarse de la Madre de Dios y a su Hijo, ridiculizándolos con unos personajes humanizados, muy distintos a sus representaciones habituales. También el Consejo Diocesano y el de las cofradías denuncia la falta de respeto hacia los sentimientos religiosos de muchos ciudadanos. No puede decirse por tanto, que "no han encajado bien" la actuación de la chirigota, porque menos no se puede decir, en comparación con otros comunicados de repulsa. En principio, el moderado es el que gana el debate, lo que no significa que haya que abdicar de las convicciones propias.

Por eso creo, que es de alabar la moderación de la nota de repulsa del Obispado y de las cofradías. Su silencio era impensable y dejo para el jurado del Carnaval, que son los expertos, decidir si la chirigota del Cascana, con letra de Selma y música del "Lacio", merece o no un premio en la final. Dice dos verdades como puños: "aquí estamos de paso" y "si usted se ríe, será por la gracia de Dios", porque gracia, a mi me ha hecho poca. Tampoco al jurado, porque con un tema fácil, no ocupa más que el cuarto puesto (por la cola) de las que pasan a cuartos de final.