Carnaval en barbecho

Lo que no consiguió Tejero o Saddam Hussein con su Guerra del Golfo lo ha conseguido un puñetero virus: parar el Carnaval y su Concurso. Lo ha parado en el 2021 y veremos a ver si el del 2022 se salva o habrá que esperar al 2023 para volver a escuchar coplas. Pero atendiendo al sabio refranero español, no hay mal que por bien no venga. Más allá de la ruina, económica y social, que supone el cerrojazo a todo un carnaval como el de Cádiz, en el pasado se habían podido escuchar voces de reconocidas personalidades del mundo del Carnaval sobre lo bien que le vendría al Concurso un paro biológico en algún año. Pues, voilá, ese año ya llegó, y quizás con mala suerte sean dos. Y siendo sincero, creo que ese parón le va a venir muy bien al concurso. En los últimos años estábamos ya asistiendo a una repetición algo cansina de temática en las coplas. Es cierto que es algo inevitable al tratarse de la actualidad, por supuesto, pero las propias agrupaciones son incapaces de tirar algo a la basura si alguna otra ya ha cantado ese tema y lo que llevan no mejora lo ya cantado. Las coplas valen más por el peso que por la calidad. Y es triste. No digo yo que el COAC vaya a tener que celebrarse como la Bienal de Flamenco, cada dos años, pero les aseguro que si así fuera se ganaría en calidad de una manera extraordinaria. Lo van a poder comprobar en el próximo concurso que podamos celebrar con todas las garantías. Vamos a ver unas ganas infinitas en el publico, en los medios, vamos a ver unas ganas infinitas de los autores de demostrar lo que llevaban tantos meses dentro. Vamos a asistir a una explosión de creatividad pocas veces vista en el Concurso en los últimos 50 años. Vamos a asistir a un concurso revitalizado hasta límites insospechados. Y de todo ello tendremos que sacar una moraleja: ¿Ha tenido que venir a parar todo esto un puto virus para que nos tengamos que dar cuenta de donde estábamos fallando? Lo triste es que, como todo en la vida, lo olvidaremos en pocos años.