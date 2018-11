Caravaca y los Comes

En la provincia de Cádiz (como en otras), hay empresas muy mediáticas y empresarios que se parten el pecho por salir en los medios de comunicación. ¿Por qué unas empresas son mediáticas y otras no? Depende, básicamente, del ruido que forman. Por supuesto, la empresa más mediática de la provincia es Navantia, que siempre es noticia por algún motivo, incluso cuando asesinan a un periodista saudí en el Consulado de Arabia en Estambul. En cuanto a los empresarios, suele ocurrir que los más mediáticos son los que facturan poco y presumen mucho. Por el contrario, los escasos empresarios de verdad siguen el ejemplo de Amancio Ortega, el de Zara, que un buen día apareció entre los más ricos del mundo y apenas era conocido. Pues bien, la Zara de Cádiz no es Sara Baras, sino la empresa de los Comes.

La empresa de los Transportes Generales Comes apenas sale en los periódicos, excepto en los casos de conflictividad laboral, cuando los hubo. Esto es bueno y es malo. Es bueno porque pueden funcionar sin presión, y es malo porque algunos ignoran que es una de las principales empresas de la provincia. Por eso, fue interesante publicar en el Diario la presentación de 20 autobuses, que van a servir para modernizar las flotas de la Bahía de Cádiz, el Campo de Gibraltar y los viajes a otras provincias.

El delegado de Fomento de la Junta, Federico Fernández, destacó justamente la gran importancia de los Comes. En los últimos años, hubo casi 17 millones de desplazamientos en autobuses de Comes en la provincia. ¿Y en el tranvía de la Bahía cuántos? Cero patatero. Sin embargo, se habla más del tranvía que de los Comes. En Cádiz capital pasa lo mismo. El autobús se popularizó como la modernización del antiguo tranvía, ligado al origen de esa empresa.

No se entendería el estilo austero de los Comes sin su presidente, Alfonso Caravaca. Es enemigo de salir en los papeles, por lo que este artículo no le va a gustar. Pero Caravaca, gracias a su invisibilidad mediática, es un personaje de largo recorrido y profunda huella, que sobrevive a todas las coyunturas, todos los poderes y todas las vanidades. Ha desempeñado importantes cargos en el transporte de Andalucía y España, aunque casi nadie lo sabe. Por el contrario, se sabe más que está sempiternamente al frente del Secretariado de Hermandades de la Diócesis, un cargo altruista en el que fue confirmado por los últimos prelados.

Cuando se habla tanto de los empresarios, es probable que Alfonso se harte de reír. Lo más importante es el trabajo eficaz.