Capital del kiwi

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que hará este verano una ruta de la tapa dedicada a la cocina saludable. Nunca he sabido muy bien que es eso de la comida saludable, un concepto que varía además dependiendo de quien haga los estudios. Cabe recordar que hace unos años, unos pocos ya la verdad, se hizo un estudio diciendo que el aceite de oliva no valía ná y ahora es la clave de la dieta mediterránea.

Entiendo que no hay una comida insaludable sobre todo cuando vamos de tapeo. Considero que lo fundamental es siempre la moderación y hacer una dieta muy variada. La del columpio le llamo yo. Si en el almuerzo me pasé, por la noche tocan dos mondarinas. ¿Es saludable el lomo en manteca? ¿Recomienda la OMS el cazón en adobo dentro de los alimentos que se deben comer al menos una vez al día? ¿es cardiosaludable la ensaladilla, aún llevando chicharitos? ¿de que manera influye la croqueta en la enfermedad del engollipamiento crónico?

El tapeo es diversión y en muchas ocasiones en la diversión hay también un momento de pecado. Yo creo que una rebaná de pan cateto con zurrapa de lomo, además colorá, para darle más morbo a la cosa, nos gusta tanto porque sentimos de alguna manera que estamos cometiendo un acto impuro, como si nuestro dietista se nos apareciera en el espejo del bar donde estamos diciéndonos que el quinto mandamiento es "no comerás grasas polisaturadas".

No sé muy bien que significa esto de la ruta de la comida saludable. ¿Cada bar realizará una tapa con kiwis? ¿Habrá un concurso de ensaladas mixtas como homenaje a las ventas de carretera de la segunda mitad de los 50 que te la ponían antes del pollo en salsa? ¿Habrá quinoa? ¿y lichis? A mi me hace una jartá de ilusión tomar una tapa con quinoa, lichis, semillas de chia y soja…porque si algo no lleva soja hoy en dia no eres nada.

Cádiz una vez más se sitúa a la vanguardia. Si Sanlúcar aspira a convertirse en capital gastronómica por esas cosas insanas de los langostinos y las manzanillas, Cádiz puede optar a ser la capital mundial del Kiwi y del Kaki Persimon. Lo suyo es ya que la ruta incluya también paradas en los gimnasios y conferencias de dietistas en medio de la plaza de La Catedral, frente a Hidalgo y así sería la ruta más completa. Cádiz a dieta podría ser el próximo lema municipal que traducido resulta a Kichi le gusta el kiwi.