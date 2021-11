Capital del gañotazo

En época de Rafael Román se hacían muchas actividades en la Diputación que terminaban con un ágape al que nunca faltaba un grupo de compañeros suyos del PSOE a los que Emilio López Mompell llamaba "la NBA de La Viña", ejemplo de que la cultura del gañoteo está íntimamente ligada a la ciudad. Aquí se anuncia que van a repartir bolsas con el logo del Congreso de la Lengua y se forma una cola; dicen en Los Italianos que dan topolinos gratis y se forma un tumulto solo para ahorrarse un euro; gente que en su vida se han gastado 20 céntimos en un pestiño son capaces de ponerse en cola si los ofrece la Peña Los Dedócratas, lo mismo si es la Peña El Molino, El Erizo, La Estrella o La Perla, en aplicación radical de aquel refrán que dice "de lo que no cuesta, llena la cesta" , gratis hasta la bofetás. Así somos, buscadores de paguitas aunque luego evitemos pagar impuestos. Como dijo Enrique Alcina, gañote vil. Quizás por eso se haya puesto de moda repartir bonos de todo tipo: dinero público para financiar actividades privadas. Empezó el Gobierno, que va a dar 400 euros a quienes cumplan 18 años en 2022 para que se lo gasten en entretenimiento, será que sobra el dinero. Luego la Junta, que da un bono hotelero. La Diputación reparte unos bonos para que la gente consuma cubatas o comilonas por valor de un millón y medio de euros del erario. Ahora dice el Ayuntamiento que va a dar bonos para gastar en artesanos y otros comercios. En lugar de gastar los dineros públicos en necesidades ciudadanas, en ayudar a quienes lo están pasando mal, en financiar la descarbonización o el cambio de modelo productivo, en lugar de apoyar la ciencia, la innovación, el emprendimiento, nos echan pitas, pitas, pitas. Pan y circo. Cuando no se sabe qué hacer con el dinero de los contribuyentes, se reparte sin ton ni son. Así un milloneti de Sotogrande puede descargarse el bono de las comilonas de la Diputación igual que un pobrecito del Cerro del Moro, la Barriada José Antonio o el Chicle. Por supuesto, LLORECA dando palmas con las orejas porque después de un verano de ensueño donde se impusieron los turnos de mesas, había colas enormes para ir al Manteca o a El Faro, había gente de pie esperando mesa en San Francisco o Mina, había que llamar a algún amigo si querías ir a comer a cualquier restaurante, ahora les cae la lluvia de euros. El gaditano que no se haya descargado el bono para cubatas o para comer, es que es carajote.Tan es así que la ciudad de Cádiz ha presentado su candidatura como Capital Mundial del Gañotazo, el Cobazo y el Cuelo para 2022. Nos sobran los motivos. La misma imagen del tipo que saca la lengua que se usa para la candidatura al Congreso de la Lengua, podría servir para este evento.