Desde que Kichi fue elegido alcalde por segunda vez, se habla de la posibilidad de presentar una candidatura independiente para las elecciones municipales en Cádiz. No me refiero a listas folklóricas, sino a una candidatura de personas con ideología moderada, desde el centro izquierda al centro derecha; en general, profesionales liberales, que se implicarían temporalmente en la política local con el objetivo de salvar a la ciudad del despropósito en que se encuentra. Se rumorearon nombres, que nunca se han confirmado. Y, aunque en determinados momentos pareció que había personas dispuestas, el tiempo corre. Faltan 14 meses para las elecciones municipales de 2023. Es difícil organizar un proyecto nuevo y fuerte.

Si nos basamos en las encuestas que se barajan en Cádiz, esa candidatura de independientes podría romper las previsiones. Es decir, podría ser la clave para que Kichi no siga en la Alcaldía en 2023. En teoría, si acertaran con los nombres, podrían arrebatar votos del centro izquierda a un PSOE que ha vuelto al teatro del absurdo; y también votos de centro (serían su principal granero electoral) a Ciudadanos, que sigue en proceso de extinción; e incluso votos de centro derecha al PP, que está a la espera de que llegue Feijóo a la dirección del partido para proclamar su candidato, mientras siguen alimentando dudas.

Una candidatura independiente es difícil que gane las elecciones municipales en Cádiz. No se podría descartar del todo, si generasen ilusión con una lista fuerte. Pero lo más probable sería que no llegaran a tanto. No obstante, si consiguieran cinco o seis concejales, quizá les diera la llave de la gobernabilidad. Es una hipótesis, sólo eso, y no se sabe si perjudicaría más al PSOE o al PP. Dando por supuesto que el PSOE apoyará a Kichi, si los necesita. Y que Kichi se volverá a presentar.

Porque esa es otra de las claves. El actual alcalde se presentará si tiene posibilidades de ganar. Sólo cedería el testigo a otro u otra si lo ve perdido, si las encuestas fueran ruinosas para él. En el sector anticapitalista, sólo hay una persona que puede funcionar igual que Kichi en las urnas de Cádiz: Teresa Rodríguez. Pero sería parecido, y se prestaría a una campaña de memes de los Clinton, así que por ahí no van a tirar. Seguirá Kichi como candidato, aunque prometió lo contrario. Es llamativo que ni la izquierda podemita que mantiene al alcalde, ni el PP, que es la alternativa, ni el PSOE, han anunciado a sus candidatos para 2023. Parece que han leído a Samuel Beckett y están esperando a Godot, el personaje que nunca llega.