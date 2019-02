Candidatos de Ciudadanos

Una de las grandes incógnitas de las elecciones municipales en Cádiz es Ciudadanos. A día de hoy, el partido naranja mantiene un extraño silencio que llama sospechosamente la atención. En otras ciudades no ocurre lo mismo. Se sabe que su candidata a la Alcaldía de Madrid será Begoña Villacís, con unas primarias de trámite. Se sabe que el candidato al que apoyarán en Barcelona es Manuel Valls. En Sevilla no se sabe quién será el candidato o la candidata, pero es seguro que no repetirá su hasta ahora portavoz, Javier Millán, al que han nombrado delegado territorial en Sevilla de la Consejería de Juan Marín (Justicia, Turismo y demás), como final de una larga historia de discrepancias internas. En Cádiz nada se ha dicho oficialmente, lo que ha dado lugar a todo tipo de rumores.

Hace algunos meses se filtraron desavenencias entre los dos concejales que tiene Cs en Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, con la organización interna. Estos dos concejales han mantenido el tipo incluso en circunstancias personales y familiares difíciles. En la política gaditana eran inexpertos, pero han conseguido mucho con muy poco, incluso cargos de responsabilidad en Onda Cádiz y la Fundación de la Mujer.

Según se ha sabido, una de las condiciones que habría puesto Juan Manuel Pérez Dorao para seguir y encabezar la lista de mayo es que le permitan incluir a personas de su confianza en los puestos altos. Dicho de otro modo: no encontrarse con submarinos naranjas, impuestos desde dentro. Lo normal sería que Juanma y María repitieran. Pero han sonado rumores de búsqueda de independientes, e incluso de militantes que pelean por un hueco con más visibilidad y protagonismo. Las primarias de Cs son una fantasía, que sólo cumplirán en cuatro ciudades de España (Madrid, Valencia, Zaragoza y Murcia).

En Cádiz, Ciudadanos quedó segundo en votos en las últimas autonómicas, aunque no es extrapolable, porque en las municipales siempre se vota diferente. Además, el resultado de las generales del 28 de abril puede influir. En estos momentos, al no tener candidatos, están en desventaja con Adelante Cádiz (Podemos Unidos, o como se llamen), el PP y el PSOE. Ya que José María González, Juan José Ortiz y Francisco González están asumidos como candidatos; los de PP y PSOE incluso proclamados. Por sus circunstancias, Cs debería tener un papel relevante en el futuro de Cádiz. Sin embargo, no es el mensaje que están transmitiendo.