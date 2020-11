CUANDO empezó a emitir Canal Sur muchos vimos en la aparición de un nuevo canal público la oportunidad para ofrecer otra imagen de Andalucía. La primera decepción fue el nombramiento de un peñista de Málaga como director general, Salvador Domínguez, famoso como gobernador civil en Cádiz por sus correrías, vio en el carnaval su lugar cuando un coro le hizo hueco, en una final del concurso terminó haciéndole una peineta al respetable. Este director general ha pasado a la historia del parlamentarismo por la frase pronunciada en una comparecencia: "tengo que reconocer que vengo chungo de papeles" porque se negaba a entregar al Parlamento los contratos con las productoras de los amigos, el sistema de empresas pata negra que funcionó durante años en la RTVA. Por supuesto no solo no tuvo la menor consecuencia sino que montó su propia productora cuando salió de la dirección general, lo que le hizo millonario. Tan solo la época de la famosa pinza el canal tuvo una gestión independiente y los informativos no sufrieron la manipulación a la que nos tienen acostumbrados. Basta echar un vistazo al listado de trabajadores de la RTVA para descubrir a hermanos, sobrinos, cuñados y familiares de dirigentes socialistas. Durante décadas cualquier majadería dicha por un dirigente del PSOE se convertía en noticia de apertura .De manera paralela la imagen que se daba de Andalucía era la de la caspa y el cutrerío populachero más lamentable: ferias, carnavales, semanas santas, romerías, toros, coplas, viejos contando tonterías y niños haciendo gracias. Algunas pequeñas excepciones de programas hechos con rigor gracias al pundonor de algunos profesionales. La imagen más deplorable de Andalucía junto con la manipulación política y el favor a las productoras amigas fue durante décadas la seña de identidad de la empresa mientras pasaba un director general detrás de otro. Si alguien pensaba que la llegada del PP iba a poner fin a esta situación mostró una ingenuidad digna de mejores causas. Se cambiaron los jefes para empezar a darle regalos a los amigos del poder mientras se manipula a favor del tripartito. Se trajo de Madrid al que había manipulado en TVE para el PP, Álvaro Zancajo, para que lo hiciese en Andalucía, se abrieron expedientes a los trabajadores que osaban expresar su opinión mientras se manipulaba con ansia. Algunos directivos del canal cambiaron de chaqueta: para no irme lejos el que consultaba la escaleta con el delegado del Gobierno del PSOE lo hace ahora con la delegada del Gobierno del PP. 1.400 trabajadores(la mayoría buenos profesionales) y 150 millones de dinero público destinados al bochorno , con el pellizco de monja de Vox.