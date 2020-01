Campeones del paro en 2019

Al finalizar el año 2019, la provincia de Cádiz se ha proclamado campeona de España del paro. Sólo ha sido superada por Ceuta y Melilla, que no son provincias, sino ciudades autónomas, rango que tienen ahora, o plazas de soberanía, como les decían antaño. Entre las provincias propiamente dichas, no hay ninguna que supere a Cádiz. Tenemos una potencia europea, que se carga las estadísticas en las tasas de parados. Algunos le echaban las culpas al peaje de la autopista, que era canallesco, por lo que se supone que a final de 2020 la situación habrá mejorado, si el ministro Ábalos la mantiene gratis. Aunque en otras provincias sigue habiendo peaje, y la tasa de paro es inferior a la de Cádiz.

Quien no se consuela es porque no quiere. Se puede alardear de un dato positivo: por vez primera desde 2008, la tasa de paro en la EPA ha bajado del 25%. Se ha quedado en el 24,7%. Se supone que hay 137.900 desempleados y 420.400 personas ocupadas. Insisto: se supone, porque la Encuesta de Población Activa no aporta datos rigurosos, como los del paro registrado oficialmente; sino que es una encuesta, con la que se intentan aproximar a la realidad del empleo. Es un método discutido, que en Europa se utiliza a modo de barómetro del empleo.

Cádiz ha figurado como la provincia con más paro de España (o entre las tres provincias con más desempleo) desde que publican estas estadísticas. En el siglo XVIII, cuando la casa de Contratación con José Patiño y el almirante Pez, no había datos oficiales, pero la cosa estaba mejor y venían emigrantes. Después también llegaron chicucos y gallegos, incluso en el siglo XX, porque en sus tierras vivían peor. Ahora los gaditanos en edad de merecer un trabajo se van, alguno incluso a Wuhan, porque aquí las ofertas son pocas y malas. Cada año se van más, y se quedan menos, y por eso ha disminuido la población, y el paro sigue igual, y trabajan los camareros y pocos más, y las estadísticas son una porquería.

Siempre que hay un cambio en la Moncloa no cambia nada. Cádiz sigue a la cola. En 2019 ya no estaba Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, por cierto, y apenas se ha notado. En la Junta tampoco estaba Susana Díaz como presidenta. Tirarse los datos unos contra otros, entre los políticos, les sirve para distraerse. La nueva ministra de Trabajo se llama Yolanda Díaz y la ha puesto Podemos. Ya veremos si se nota en la EPA de finales de 2020.

Todos los estudios, todos los planes, todas las subvenciones fracasan en Cádiz. Insisten en unas medidas equivocadas.