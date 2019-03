Campañas "pa ná"

De nada vale el dinero que se destina a las campañas para evitar que la gente utilice el Carnaval para beber sí o sí, en vez de para vivir la calle como se debería. La edición de hoy de este Diario incluye la noticia de la muerte de un hombre en plena calle por culpa del alcohol. En el Carnaval sigue habiendo exceso de alcohol y de drogas, más blandas que duras, más porros que otra cosa, pero parece que el personal sigue sin saber divertirse sin necesidad de terminar cantando el Asturias patria querida... Y más, otro ahorro se podría conseguir guardando el dinero de la campaña para recordar a la gente, incívica toda ella, que Cádiz no es un váter. Ríos de pipí y horripilantes olores adornan muchas de las calles del centro durante estos días. Pero de nada vale porque, de verdad, piensan que todo vale. Y no es así y no habría que dar la batalla por perdida. Al menos habrá que seguir intentándolo...