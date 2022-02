Campaña electoral con medios públicos

Se acaban los sitios para los consejos de gobierno de la Junta, en todos lados salvo la ciudad de Málaga donde ya invierten cada día cientos de millones que quitan de otros lugares. Si usted tiene previsto pintar su casa, se colará un consejero de la Junta para poner la primera piedra . El furor preelectoral en el que ha entrado el PP de Andalucía es digno de un debate sobre si Juanma Moreno debe pedir a su consejero Aguirre que le recete Trankimazin, Valium , Lexatin o Tranxilium. Todos los días se ponen primeras piedras, de la segunda ya ni se acuerdan, se inaugura lo que haya que inaugurar aunque no esté en uso o el Consejo de Gobierno se reúne en cualquier esquina para anunciar locomotoras de Andalucía variadas, todos los pueblos y ciudad tienen un gran porvenir gracias a #JUANMALOHARÍA . La realidad es tozuda y cuando se va la chirigota "Los que ponen la primera piedra", guardan los chalecos y los cascos para que todo siga igual. Tras el torbellino de asesores, escoltas, chóferes, llevadores de maletas, concejales de pueblo del PP y pelotas de Ciudadanos, la vida se recupera tras las entusiásticas declaraciones "Juanma, todos somos contingentes pero tú eres necesario" , el pobre de Juan Marín busca un micrófono donde hacer declaraciones. Días pasados la Junta de Andalucía organizó una excursión con la prensa al lugar donde en un futuro se levantará la Ciudad de la Justicia de Cádiz, cuyo proyecto está en redacción . Visita que ya se hizo en dos ocasiones bajo mandato socialista, esta vez sin el Ayuntamiento que ha regalado el suelo. La impar consejera Marifrán organizó un recorrido entre Chiclana y Cádiz del tranvía que no entrará en servicio, dijo, hasta dentro de cuatro meses, después de 20 años de espera y decenas de anuncios de "el año que viene empezará ". No es la primera vez de un espectáculo así, ya los hizo el PSOE e incluso Izquierda Unida cuando gobernaba en la Junta. Este show tuvo la peculiaridad de que no se invitó a los alcaldes de las tres poblaciones que atraviesa el tranvía porque son del PSOE y de Adelante. A la prensa no se le permitió subir . Al ser preguntada Marifrán dijo que los alcaldes deberían subirse al tren de la alegría. En ese momento el público asistente profirió gritos de "qué bonito está mi Cadiz cuando llega el carnaval", "ole ole mi Cádiz lo digo a boca llena", "la que has liao, chiquilla" . Faltó el esperado anuncio de que Vera Luque fichaba a Marifrán de punta jurado en su esperada comparsa, solo se dijo que no se sabe precio, frecuencia, horario ni siquiera fecha para que empiece a funcionar . Mitin hecho con dinero público, sectarismo y gran repercusión en la televisión pelota, Canal Sur.