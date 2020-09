Cambio de nombre

NO hay más remedio que aplicar las dos leyes de Memoria Histórica, la estatal y la andaluza. Me parece bien que se retiren símbolos y denominaciones vinculadas con el franquismo. Digo más: se tenía que haber hecho hace tiempo, no entiendo la parsimonia del Equipo de Gobierno a la hora de aplicar la ley. Si quitar nombres franquistas es un imperativo legal ¿por qué lo hacen al ritmo que les parece oportuno? Tenían que haberlo hecho del tirón, no a capricho. Ahora se ha formado la tremolina por el Estadio dada la importancia que tiene el fútbol en la sociedad, pero ahí sigue la Avenida José León de Carranza, la calle Corneta Soto Guerrero o el colegio Carola Ribed. Se cambió el nombre de la plaza de la Cruz Verde para ponerle Antonio Martín y Ramón de Carranza para poner 4 de Diciembre, pero no ha habido tiempo para otros cambios, se desconoce el motivo. No hay que escandalizarse porque no será la primera ni la última Corporación que cambie nombres a las calles, en el fondo es una tradición española. Ramón de Carranza fue un alcalde impuesto por las armas en julio de 1936 , aunque durase tan solo unos meses por lo que dudo que sea responsable de tantos crímenes como le atribuyen. Antes fue diputado y alcalde por elección popular, por cierto. Dicho lo anterior, me parece muy bien que se le cambie el nombre al Estadio en la medida en que se trata de un edificio municipal. Otra cosa es el sistema empleado: ese mamarracho de comisión integrada por un grupo de amiguetes elegidos por su afinidad al poder que adoptan decisiones en nombre de todos los ciudadanos. No es que me parezca mal que se quiten, por ejemplo, los nombres propios para denominar al Estadio, es preferible, así nos evitamos el mamarracho del colegio del comparsista o de que alguien saque una sentencia condenatoria a uno de los propuestos. Lo que ocurre es que se han cambiado las normas en medio del juego, se adopta una decisión una vez que se han formulado las propuestas, lo que es irregular. Queda por ver cómo van a votar los empadronados en Cádiz porque, conviene recordar, los cadistas que viven en otros municipios no tienen derecho. Nos habríamos evitado todo este lío si la decisión la hubiera adoptado el pleno del Ayuntamiento como hizo con la Avenida Juan Carlos I. Otro aspecto no menos importante es que de la tan cacareada deuda de 250 millones dejada por el PP, una parte importante fue destinada a construir un nuevo estadio para que unos cuantos gaditanos vayan a ver un espectáculo cada 15 días. Ya puestos que se le entregue la propiedad al Cádiz CF con las garantías legales correspondientes , aunque eso limitase el cuelo en ese enorme palco hecho para que entrasen los amigos de los gobernantes.