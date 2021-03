Sobre la intervención del alcalde en el último pleno cuando manda callar a la concejala del PP Carmen Sánchez: me parece inapropiado, la reacción del PP me resulta desmedida y, desde luego, no es machismo. Lo bueno que tiene el inglés con respecto al español es que las palabras no tienen género, motivo por el cual nos evitamos la estupidez de "todos y todas", "vecinos y vecinas", "ciudadanos y ciudadanas", el uso de la arroba como una nueva vocal o de alternativas tan disparatadas como una equis o una e. Se empieza con esas carajotadas y se termina sin poder dirigirse a una mujer sin el riesgo de que te llamen machista que, por lo que se ve, es un insulto de peor categoría que violador, corrupto, asesino o ladrón. Si te llaman machista ya estás muerto, por mucho que sea resultado del lenguaje políticamente correcto, también denominado "inclusivo". Así que si el alcalde le hubiera dicho a un concejal del PP "quédese calladito" no hubiera pasado nada pero si le dice a una concejala "quédese calladita" es machismo. Salió en tromba el PP, suponemos que después de que alguien tocara el silbato, calificando al alcalde de machista. El adjetivo es absurdo referido a esta ocasión. Reitero que es inadecuado que el alcalde se dirija así a cualquier concejal, con independencia de su sexo, de la misma forma que me parece fuera de lugar que la presidenta de la Autoridad Portuaria y ex alcaldesa de Cádiz se dedique en las redes sociales a insultar a quien le ha sustituido al frente del Ayuntamiento. Su responsabilidad institucional le deberían impedir actuar como un forofo de cualquier grupo ultra. El decoro institucional le obliga a guardar las formas. Nada se puede esperar de la cajera de Unicaja, que siempre se ha comportado como si estuviera en el patio de Las Esclavas desde que hace 26 años empezó a vivir de la política. El mismo Juancho Ortiz no se debe creer mucho la respuesta que su partido debe dar a la frase de José María González porque ha limitado la reacción a romper relaciones "en materia de igualdad" que es lo mismo que decir "ya no te ajunto". Se ve que alguien pensó una reacción contundente y se encontró con el escepticismo del presidente del Grupo Municipal del PP.

Bien es verdad que esta tempestad en vaso de agua tiene su origen en la imposición por parte del sector más fanático del feminismo de un lenguaje ridículo y absurdo, actitud que suele mantener el propio alcalde y la mayoría de sus concejales(y concejalas), que le dan dos patadas a la lengua española cuyo Congreso queremos hospedar. El alcalde ha recibido de su propia medicina. Para la próxima vez sería suficiente con hablar mejor el español, así se evitaría que le tacharan de machista.