Cuando algo no funciona uno tiende a buscarle siempre algún tipo de explicación echándole las culpas a algún factor externo. "Es que está en un mal sitio", "es que aquí la gente no sale", "es que la gente es muy mayor por esta zona"... El caso es no tener ese arrojo de valentía y de humildad para hacer un análisis real del problema. En días pasados fui a Mostos Domi, en la carretera de Trebujena, al final de un carril de tierra y pedruscos a donde uno jamás llegaría si no te dieran una referencia, y estaba petado, como se dice ahora. Ayer intenté reservar en el Transvaal, en la Avenida, y ni de coña. Estaba todo a tope. Otros negocios cierran por falta de clientela y pegan el cerrojazo sin querer pensar realmente en lo que ha podido ocurrir. Mantener un negocio es complicado pero es vital dar calidad y buen precio. Y si a esto se le une un buen servicio, mejor que mejor. No será tan complicado.