¿Cómo Trinchera? ¿Que tú llamas al telefonillo y dices quien eres? Tú no eres de Cadi. Uno de Cadi, con yo y abre se cuela en la Casa Blanca. El tú no eres de Cadi de Manolo Morera en el cuarteto 'El equipo a minúscula (comando caleti)' se convirtió en uno de los grandes pelotazos del Carnaval 2018. Ayer, viendo al Madrid, me puse a pensar que la frase bien podría aplicarse a esos cadistas que, con cara de circunstancias, te reconocen tener el corazón partío cuando el Cádiz recibe a ese otro amor futbolístico. Las preguntas que Morera harían serían algo parecido a esto. ¿Que tú vas al Cádiz con la bufanda amarilla y celebras un gol del Madrid? ¿Que tú dices que esta no es nuestra Liga, que no te duele ver a tu equipo perder con otro rival? Tú no eres del Cádiz. ¿Cómo se puede ser del Cádiz y afirmar que esta no es nuestra Liga? El Cádiz de Cervera logró la permanencia con holgura porque, entre otras cosa, sumó siete puntos en sus enfrentamientos directos ante Madrid y Barça. Ganó en Valdebebas, venció a los culés en el Carranza y empató en el Camp Nou. Siete puntos que te dan la vida al final de temporada. Al año siguiente mantuvo una igualada sin goles en el Bernabéu, otra en casa con los azulgrana y asaltó la cancha culé con aquel gol histórico de Lucas Pérez. Cinco puntos de 12 posibles. Sin ellos no habría sido posible el milagro de Mendizorroza. Conclusión: no se puede tirar ningún partido.

El ambiente conformista, casi resignado, que se vivió en el Nuevo Mirandilla este domingo me resultó patético. ¿Saben cuál es el segundo equipo de los béticos, de los sevillistas, de los valencianistas, de los madridistas, de los barcelonistas, de los atléticos? La respuesta es sencilla, no tienen segundo equipo. Aquí parece que por narices hay que ser del Cádiz y de otro club. Me parece terrible. Mientras que se exige a presidentes y directivos que sean ambiciosos, que piensen en grande, en Europa a ser posible, cuando viene el Madrid nos falta ponerle una alfombra roja. Pensé que aquellos tiempos en que el Carranza se llenaba de aficionados de otros pueblos que venían una vez al año a la capital a ver al Cádiz perder, y que inspiraron cuartetas carnavalescas como la de la chirigota 'Ballet zum zum malacatum', habían pasado a la historia, pero ayer comprobé con tristeza, y hasta indignación, que no. Que hay socios del Cádiz que celebran goles del Madrid a su supuesto equipo. Tú no eres del Cádiz. Tú pisoteas el escudo del Cádiz. Es hasta cachondeable ver a tíos como trinquetes, que se llevan toda la temporada en tribuna dándose golpes de pecho, emocionarse porque ha marcado un golazo Rodrygo. Un golazo al Cádiz. Caín matando a Abel. Hermanos contra hermanos. Gaditanos alegrándose de los males del Cádiz con una bufanda amarilla y azul al cuello. Repugnante.